慾火焚身 熱到滴晒汗

乜嘢情況會令人出汗？除咗天氣熱、食咗熱嘢同辣嘢之外，見到熱辣辣嘅異性不斷做出誘人動作，搞到慾火焚身，同樣會令人滴晒汗。唔知以下同汗（Sweat）有關嘅話題又會唔會令你標汗呢？

Cum Sweats 徒勞無功

男女自娛嘅目的無非為追求一刻高潮，若然搞到成身汗，最後得個桔，啲汗水豈不是白流？情色俚語「Cum Sweats」就係專門用嚟形容呢種徒勞無功嘅情況。講起汗水，相信大家都知汗味可以挑起異性嘅慾望，但唔少人誤以為汗味等於臭狐，查實兩者係有分別！汗味係流汗先會產生嘅氣味，但臭狐唔一定有汗先會散發出嚟，所以男士咪以為狐味就係男人味呀！

Sweat Pussy 雙重快感

享受口愛帶嚟嘅快感，並非男士專利，有唔少口愛招式啱女士玩，其中又稱為「Sweet Pussy」嘅「Sweat Pussy」算係受歡迎嘅一招。玩法好簡單，男方先坐喺有靠背嘅座椅，跟住女方可以跪喺椅上，雙手扶住椅背，令跨下對正男伴塊面，方便對方以舌頭招呼自己嘅私處。性學家話呢一招之所以好玩，在於男方可以一邊用舌頭挑逗女伴，一邊用雙手肆意愛撫，加上女方可以望見男士傾力施展舌功，快感可以話係打孖上。

《Make 'Em Sweat》自肥之作

四仔導演嘅自肥之作，居然意外地成為人氣系列，可以話係無心插柳柳成蔭嘅經典例子，講緊嘅係由Porn Fidelity出品嘅四仔系列「Make 'Em Sweat」。呢個系列由演而優則導嘅男脫星Ryan Madison執導，早喺2014年推出頭炮，事緣當年佢喺接受訪問時透露自己對渾身汗水嘅女性零舍有性趣，於是有片廠明益佢，開拍以汗濕激戰為主題嘅四仔，仲邀請埋人氣靚女Alli Rae、Dakota Skye、Carter Cruise同Stevie Shae參演，結果獲得一致好評，於是不斷有得添食，仲成為四仔系列添！

同場加映：巨乳癡女花柳杏奈

床上激戰難免會流汗，但好似巨乳女優花柳杏奈咁大汗，真係要見識一下！呢套由Fitch喺2022年推出嘅《體液噗唧汗濕曳曳》，單睇片名，賣點已呼之欲出，而片廠為咗令杏奈大量出汗，前戲竟然要佢係咁跳繩同玩呼拉圈，望住一對瘋狂搖晃嘅巨乳，相信AV迷亦會興奮標汗。話時話，2022年3月出道嘅杏奈，心口有對38G天然大胸器，加上一副肉感身材，同男優交鋒時，動感十足，仲要喺近年走癡女路線，所以即使喺2023年轉為企劃單體女優，依然有唔錯嘅發展。