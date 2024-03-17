鼓鼓＠GX雙喜臨門　開騷順便求婚

由台灣組合「MP魔幻力量」成員鼓鼓（呂思緯）與蕭秉治組成限定團體「GX」於本月16及17日假高雄舉辦演唱會作首次成團演出，約150分鐘的水陸空全包騷上，無論是巨大裸視3D夾娃娃機和扭蛋機，或是清涼的水槍派對，及升上二樓觀眾席的「光合作用透明舞台」，精心設計橋段，令全場歌迷開心地從頭到尾暢「玩」一整晚。

GX從2樓高的巨大的夾娃娃機登場就獻唱多首歌曲，全場歌迷「下半身管不住」全起立，鼓鼓開心笑歌迷：「怕這麼多年過去，你們的體力會下降」，歌迷大喊「不會」，除舞台設計充滿玩味外，GX帶了10位舞者及5人編製band，陣容浩大。從成團到開唱，鼓鼓感觸良多地說：「我們從戰友變摯友，這十幾年來非常非常不容易，GX一直被說是限定團，其實我們一開始都沒有想太多，希望GX這兩個字能帶給大家希望，面對夢想一定要勇敢的走下去。」蕭秉治也坦言：「以前在團體的時候，我跟鼓鼓因為創作有很多爭執，沒有想到幾年後會有這個機會，因為GX一起站在一起。」兩人感情要好，鼓鼓想不住告白說：「甚至讓我覺得沒有你不行。」蕭秉治展現幽默的一面，開玩笑地：「但舞台變得有點擠！」

另外，鼓鼓在17號晚騷上，突然衝落台拖住女友大元，在歌迷、親友及公司同事的見證下，送上鑽戒向女友當眾求婚，兩人激動落淚又互擁熱吻，甜蜜又催淚。