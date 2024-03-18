星玄｜天秤女郭柏妍夜店初體驗　篤巨胸嚇到尖叫彈開

今日係3月18日，幸運星就係天秤座，享天時地利人和，宜把握時機放膽追夢。近來人氣急升嘅「A0女神」郭柏妍，就係天秤女喇，佢憑劇集《下流上車族》飾演「車芊芊」一角彈起，之後接劇接唔停，不過星途順利嘅佢，其實背後亦有心酸，郭柏妍喺綜藝節目《尋找世界另一個我 台灣篇》，直言透過港姐入行後，因為唔想屋企人擔心，有段時間不敢向家人分享工作內容。節目中嘅夜店初體驗環節，亦看得人臉紅心跳！佢入夜店見半裸男模熱情招待已夠驚喜，其中一名男模更邀請兩位郭柏妍「摸」巨胸，之後男模「震波」嚇到佢緊張尖叫。識體諒他人嘅郭柏妍，希望佢可以把握機會，創出事業高峰喇。

今日亦係農曆二月初九，宜祭祀、交易、開市，屬蛇嘅人今日你哋最旺，財運呈上升之勢，對於創業抱有期望。陳靜（DaDa）就係屬蛇，女神除咗「樣靚身材正」之外，其實仲係圈中嘅小富婆，佢向來投資有道，曾經揚言自己唔靠男人，上年佢就以2,288萬元購入大角咀單位，仲係佢第4次成為業主，過往佢投資物業至少都會獲利過百萬離場，認真有財運，一向財來自有方嘅DaDa，會唔會諗吓創業，橫掂呢排財運旺呀。