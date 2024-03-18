【是日通勝】

農曆二月初九

甲辰年 丁卯月 辛巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、交易、開市

忌：遠行、安床、開渠

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：40、09、47

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：認識一位具吸引力的異性，戀愛運現曙光。

金牛座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

雙子座：勿輕言放棄，事情未到最後不會知道結果。

巨蟹座：謀事盡力而為，可把霉運的影響減至最低。

獅子座：財運不俗，投資有望獲利，但要見好即收。

處女座：爭取好姻緣要靠自己，單身者宜換新形象。

天秤座：享天時地利人和，宜把握時機，放膽追夢。

天蠍座：有能力洞悉潛在問題，事業發展將有突破。

人馬座：愛不是遊戲，感情關係是需要用心經營的。

山羊座：應做的事要盡早完成，拖下去沒有好結果。

水瓶座：工作中找到樂趣，可暫忘一切不愉快的事。

雙魚座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）蛇 財運旺

（跌）豬 健康差

鼠：感情悶局有望打破，要好好抓住時機。

牛：工作運不佳，但財運上升，有利投資。

虎：加強同事間的交流，工作表現有進步。

兔：跟另一半的誤會加深，不可掉以輕心。

龍：不請自來的煩惱增多，切忌意氣用事。

蛇：財運呈上升之勢，對於創業抱有期望。

馬：頭頭碰着黑，整個人好像失去了靈魂。

羊：謀事踏實，保持專注，不難交出佳績。

猴：自信心強，不管做甚麼事都充滿激情。

雞：財運欠佳，再不節約開支會惹上麻煩。

狗：想表白愛意卻沒勇氣，立時感到無奈。

豬：是日沖煞，健康運欠佳，宜早點休息。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

一語成讖

講說話一定要識得避讖，究竟跟我們的運程或改運有甚麼幫助？

一般人經常用生肖來預計或評論運程，在此不便評論。其實好運和不好運，最快得到或改善是要從自己開始。人每講一句話都會有一定能量，有個成語叫「一語成讖」，意思是指講了一句無心的話，既變成了預言，又應驗了，而且往往是好的不靈壞的靈，所以當你發現總有不好的事情發生在自己身上，就要想想是不是講了甚麼不好的話。同一道理，俗語有話「唔怕生壞命，最怕改壞名」，那就是你給別人起了一個不好的名字，等同把不好的運勢加持對方，聽過有一句話，十個人說謊言，謊言就會變成真話，你會發現很多時說了甚麼便來甚麼，甚至加倍給你，舉例，你說「我好倒霉，我好煩，我好窮」，然後倒霉的事、讓你心煩的事就會愈來愈多。換句話說，這些能量在冥冥之中影響着你的運勢。