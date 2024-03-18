George@P1X3L轉路線　陽光仔變不羈男

組合P1X3L成員George（歐鎮灝）推出首支個人單曲《BF》，歌名解讀成「Best Friend」還是「Boyfriend」留待歌迷揣測，但不用猜測是試走型格路線的George以耍壞的聲線引發遐想，作為首支個人單曲，展示出獨特個性，同時帶出在情感攻防戰中與對象互相試探的心理狀態，以不羈姿態俘虜對方的心。

MV故事發生於Cyberpunk的時空設定，他在廢墟中醒來，發現墮進時間迴圈之中，似曾相識的情節不斷重演，他又要修補時間裝置，多次嘗試回到過去，扭轉既定劇情，可惜結局落空，最後孤身一人回到故事開端的廢墟，整個故事充滿電影感。

首次推出Solo歌的George坦言心情緊張：「因為我自覺唱歌仲有好大嘅進步空間，好在錄音相當順利。我好享受整個過程，好多謝作曲、填詞及監製協助。」 MV女主角由新進女演員Sheena (陳帕昕)擔當，他透露兩人因合拍電影而認識，首次跟她見面，已覺得對方擁有特別氣質，能夠carry不同角色，雖然她在MV中扮演壞女孩，但內心純真，他又謂：「我覺得佢將呢個性格反差演繹得非常好，好多謝佢能夠成為MV嘅重要一員。」