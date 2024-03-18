魏念恩突然限時動態發文稱「再見世界」　惹人憂心

在ViuTV選秀節目《全民造星V》打入10強的參賽者Nathan（魏念恩），捲入前女友自殺風波消失幕前之後，近日重踏台板擔任歌手陳蕾的演唱會嘉賓，不少網民對此不滿。之後，再傳出Nathan在前女友離世後未夠3個月，就與人氣女團COLLAR的成員Day（許軼）撻着，惹來全城熱議。

早前已清空社交網站的Nathan，周一（18日）凌晨突然在限時動態發文稱：「好多感覺 釋放唔到 對唔住所有野（嘢） 再見世界」，情況令人憂心。

防止自殺求助熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

「情緒通」熱線： 18111