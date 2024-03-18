魏念恩突然限時動態發文稱「再見世界」 惹人憂心
2024年03月18日 02:46
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魏念恩突然在限時動態發文，負面內容惹憂慮。
在ViuTV選秀節目《全民造星V》打入10強的參賽者Nathan（魏念恩），捲入前女友自殺風波消失幕前之後，近日重踏台板擔任歌手陳蕾的演唱會嘉賓，不少網民對此不滿。之後，再傳出Nathan在前女友離世後未夠3個月，就與人氣女團COLLAR的成員Day（許軼）撻着，惹來全城熱議。
早前已清空社交網站的Nathan，周一（18日）凌晨突然在限時動態發文稱：「好多感覺 釋放唔到 對唔住所有野（嘢） 再見世界」，情況令人憂心。
防止自殺求助熱線：
香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222
生命熱線： 2382 0000
明愛向晴軒： 18288
社會福利署： 2343 2255
撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000
東華三院芷若園： 18281
醫管局精神健康專線： 2466 7350
利民會： 3512 2626
「情緒通」熱線： 18111
賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open噏」： http://www.openup.hk