東方日報C1：吳京搵外援保王座　湯告魯斯狄維莊遜隨時助攻

內地票房王吳京為保「一哥」位置出盡法寶，面對票房追得很緊的沈騰即出絕招，除了有電影排住隊上，還連環開拍新作，其中一部是中美合拍電影《奔赴雙雄》，有指吳京將身兼導演及男主角，另一男主角有指是人氣高企的荷里活影星狄維莊遜（Dwayne Johnson）或湯告魯斯（Tom Cruise），前者早於5年前已公開表示想與吳京合作。

武打演員出身的吳京，孭飛的《戰狼》、《長津湖》、《流浪地球》等系列作品大收旺場，主演電影累積票房高達334.95億元人民幣（約368.97億港元），成為中國影史首個達到此成就的演員。不過，排位緊隨其後的沈騰一直猛追，近期挾賣座賀歲片《飛馳人生2》來勢洶洶，由於吳京沒有賀歲作，至昨日為止，沈騰的主演電影累積票房已達334.82億人民幣（約368.83億港元），與吳京僅相差約1,413萬港元。

狄維早想合作

為保「票房一哥」金漆招牌，吳京當然出盡法寶，除了有兩部作品排隊上映，分別是陳凱歌執導的《志願軍．雄兵出擊2》及與韓庚合作的《零度極限》，他亦有不少電影項目陸續開發，繼製作方日前於香港電影節公布、李冰冰主演作《極悍巨鯊》的第3集外，日前國家電影局發布2024年近一個月來的全國電影處理備案共有186部，當中吳京將攜中美合拍片《奔赴雙雄》回歸，該片講述兩個不同文化的硬漢建立信任、懲惡揚善的動作故事。

簡介上預告由中美最知名動作明星上陣，由於備案單位是吳京旗下的影視公司，男主角當然屬意吳京，至於另一位美國演員，網民紛紛猜測是炙手可熱、曾演出《逃出魔幻紀：叢林挑機》的狄維莊遜（Dwayne Johnson）或《職業特工隊》系列的湯告魯斯（Tom Cruise），亦有人估計吳京大有機會兼任導演，成事的話，將會是他繼7年前的《戰狼2》後再次自導自演。兩位猛人與吳京從未合作，但狄維莊遜早於2019年受訪時，已公開表示有意邀吳京加入《狂野時速：雙雄聯盟》續集，該片尚未公布拍攝陣容，兩人極有可能率先於《奔》片來個熱身。

吳京早前受訪時大談名利，直言沒那麼偉大模仿別人不講名利，更坦率說：「如果沒有錢怎麼可以拍喜歡的戲，沒有錢怎麼去幫人，沒有錢想開間希望小學都不行，要20萬呢！如果不出名，人家怎麼會找你拍戲，怎麼會相信你能演好戲？」又直言荷里活未必是他的終點，將來事業登頂之時，他會選擇回歸平淡，於內地開辦一間武術學校作傳承。

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