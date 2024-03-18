單立文65歲生日　胡定欣祝靚仔有型

藝人單立文昨天（17日）踏入65歲生日，太太胡蓓蔚特別為他舉行生日晚宴，邀請多位圈中好友為壽星仔慶生，單立文事後在交平台分享派對相，並開心留言：「今日我正日生日，多謝晒我老婆為我安排嘅生日晚宴，各位親愛嘅兄弟姊妹光臨，大家身體健康，日日都咁開心，其實靚仔都要過生日㗎，人不Birthday枉少年，咁快又到33歲。」

胡蓓蔚亦上載多張出席派對的合照，出席的圈中好友包括胡定欣、李施嬅、陳山聰、陳敏之、袁偉豪及胡諾等，胡蓓蔚留言稱：「生日快樂老公，又大一歲啦，希望你繼續做自己喜歡嘅事，開心快樂每一天，最緊要身體健康。」李施嬅則表示：「找亮點！祝我們心愛的@palsinn，每年看起來越來越年輕。謝謝你們一直以來的愛和善意。」而「亮點」則是陳山聰的兒子Jaco在二人身後「搶鏡」。

胡定欣亦大賣口乖向單立文送上生日祝福，她留言：「HaPpY BiRtHDay to PAL LD，祝您身體健康，最緊要係身體健康，工作辛苦但要開開心心，KEEP住靚仔又有型，人見人愛，甜蜜幸福！LOVE U~仲有，束花真係好靚好襯你呀！」單立文回覆道：「多謝阿女，咁你就⋯⋯咩啦！」至於胡諾言就留言：「侯賽因大佬，生日快樂，祝你身體健康、心想事成。」