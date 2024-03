中年好聲音2︱黃劍文首奪MVP　劉威煌8強止步

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚(17日)來到半準決賽階段,播出最終樂章‧第二回《決賽前哨戰!歌手助力賽!》,8位選手聯同8位歌手合唱,此回合繼續由伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻等人擔任評審,最終只有7位選手能進入準決賽。

今集以得分最高的「大魔王」安雅希和歌手林二汶打頭陣唱出《一樣的月光》,二人以一紅一白造型亮相,雅希唱到尾段更大晒功力飆高音,最後得分86分,不過卻換來伍仲衡潑冷水說:「減乜鬼肥啫,好明顯聽得出,人瘦咗把聲都瘦埋,感覺唔到我以前鍾意嘅安雅希,你睇吓二汶,佢把聲啲氣幾肥大!」張佳添亦同樣認為雅希今次唱得稍欠力度。緊接着是古淖文和歌手谷婭溦合唱《Bad Boy》,谷婭溦以貼身透視裝,負腰傷上陣,為古淖文撐場,最終二人得分95,谷婭溦即無視腰傷,激動跳起來熊抱古淖文,眾評審更對古淖文表現有讚無彈。

接下來是劉威煌和歌手彭家麗合唱《煩》,二人得分82。再來是顏米羔和吳業坤合唱《浮誇》,雖然米羔的演出充滿激情,惟他的假音被批出事,張佳添說:「呢首歌喺啱米羔唱嘅,但你要練多少少假聲、換氣,呢首歌喺超高難度。」伍仲衡則直言:「聽得出你啲假音太假,真正嘅假音喺假得嚟真,輕得嚟重,無力得嚟有力,你可能要研究點唱假音。」最終得分86。

然後到陳俞霏和王馨平合唱《多得他》,播放綵排片段時,陳俞霏忍不住流淚感謝前輩王馨平的提攜,二人最終得分90,陳俞霏的老公亦在現場支持,評審張佳添更大讚俞霏今次的表現是他心目中最好的一次。而論到選手黃劍文和林志美合唱《我要我們在一起》得分89,評審陳慧嫻指原本想給20滿分,不過認為劍文可以表現得更慵懶,所以扣了一分。

到譚輝智與韋綺姍(Rita)合唱《That’s why you go away》,輝智賽前坦言與Rita老師合作壓力大,但到正式比賽時,首度挑戰英文歌的輝智與Rita默契十足,唱出歌曲的傷痛感覺,周國豐笑言:「你雖然做到個痛苦表情,但你個樣畀我聯想到去廁所去唔到個表情!」伍仲衡則笑言:「輝智你做漏咗樣嘢,你要錫Rita老師一啖,你有冇睇吳大強去年咀咗佢一嘢?」而譚輝智亦在Rita的允許下,咀了Rita的臉頰一啖,最終得分88。最後以同是來自馬來西亞的沈宗賢和龔柯允二人壓軸,唱出《征服》,龔柯允以黑白低胸吊帶長裙登場,以溫柔深情女聲唱出歌詞,助沈宗賢得分86。最終以黃劍文奪得MVP,而得分最低的劉威煌則未能晉級準決賽。