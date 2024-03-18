中年好聲音2︱黃劍文首奪MVP　劉威煌8強止步

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（17日）來到半準決賽階段，播出最終樂章‧第二回《決賽前哨戰!歌手助力賽!》，8位選手聯同8位歌手合唱，此回合繼續由伍仲衡、張佳添、周國豐和陳慧嫻等人擔任評審，最終只有7位選手能進入準決賽。

今集以得分最高的「大魔王」安雅希和歌手林二汶打頭陣唱出《一樣的月光》，二人以一紅一白造型亮相，雅希唱到尾段更大晒功力飆高音，最後得分86分，不過卻換來伍仲衡潑冷水說：「減乜鬼肥啫，好明顯聽得出，人瘦咗把聲都瘦埋，感覺唔到我以前鍾意嘅安雅希，你睇吓二汶，佢把聲啲氣幾肥大！」張佳添亦同樣認為雅希今次唱得稍欠力度。緊接着是古淖文和歌手谷婭溦合唱《Bad Boy》，谷婭溦以貼身透視裝，負腰傷上陣，為古淖文撐場，最終二人得分95，谷婭溦即無視腰傷，激動跳起來熊抱古淖文，眾評審更對古淖文表現有讚無彈。

接下來是劉威煌和歌手彭家麗合唱《煩》，二人得分82。再來是顏米羔和吳業坤合唱《浮誇》，雖然米羔的演出充滿激情，惟他的假音被批出事，張佳添說：「呢首歌喺啱米羔唱嘅，但你要練多少少假聲、換氣，呢首歌喺超高難度。」伍仲衡則直言：「聽得出你啲假音太假，真正嘅假音喺假得嚟真，輕得嚟重，無力得嚟有力，你可能要研究點唱假音。」最終得分86。

然後到陳俞霏和王馨平合唱《多得他》，播放綵排片段時，陳俞霏忍不住流淚感謝前輩王馨平的提攜，二人最終得分90，陳俞霏的老公亦在現場支持，評審張佳添更大讚俞霏今次的表現是他心目中最好的一次。而論到選手黃劍文和林志美合唱《我要我們在一起》得分89，評審陳慧嫻指原本想給20滿分，不過認為劍文可以表現得更慵懶，所以扣了一分。

到譚輝智與韋綺姍（Rita）合唱《That’s why you go away》，輝智賽前坦言與Rita老師合作壓力大，但到正式比賽時，首度挑戰英文歌的輝智與Rita默契十足，唱出歌曲的傷痛感覺，周國豐笑言：「你雖然做到個痛苦表情，但你個樣畀我聯想到去廁所去唔到個表情！」伍仲衡則笑言：「輝智你做漏咗樣嘢，你要錫Rita老師一啖，你有冇睇吳大強去年咀咗佢一嘢？」而譚輝智亦在Rita的允許下，咀了Rita的臉頰一啖，最終得分88。最後以同是來自馬來西亞的沈宗賢和龔柯允二人壓軸，唱出《征服》，龔柯允以黑白低胸吊帶長裙登場，以溫柔深情女聲唱出歌詞，助沈宗賢得分86。最終以黃劍文奪得MVP，而得分最低的劉威煌則未能晉級準決賽。