韓韶禧夏威夷約會照曝光！柳俊烈拍拖三人行冇癮

韓劇《請回答1988》的37歲男星柳俊烈去年11月宣布與拍拖7年的惠利分手後，大前日（15日）驚爆與29歲「最美小三」韓韶禧在夏威夷酒店泳池約會後傳戀情，並因為惠利在社交網限時動態的一句「很有趣！」之後再取消追蹤舊愛社交網，隨即引發網民懷疑男方「無縫接軌」甚至出軌，又質疑韓韶禧是介入兩人感情的「第三者」。

柳俊烈與韓韶禧於16日認愛，而韓媒《Dispatch》今日（18日）公開2人認愛後在夏威夷約會的照片。在餐廳用膳時，韓韶禧與同性友人坐在一邊，她一直望着手機，柳俊烈則望着她，之後繼續3人行約會，韓韶禧孖住同性好友逛街，男方則保持距離。由於女方身邊一直有同性好友做「電燈膽」，「三人行」閒逛及食飯時，韓韶禧只顧跟友人閒談，被冷落的柳俊烈一臉冇癮，只好頭耷耷跟隨兩女。

夏威夷約會後，柳俊烈昨日（17日）下午被拍得單拖返抵韓國首爾仁川國際機場，以衛衣帽及口罩包到冚的他步出禁區後一直頭耷耷，十分鬼祟。韓媒又指柳俊烈去年6月已沒有參加惠利的生日派對，9月時雙方幾乎沒聯絡，也沒有見面，分手報道則會在11月13日發布，韓韶禧是在同月15日參觀柳俊烈展覽時，雙方首次結識。