自然捲必學CGM護髮　打造豐盈捲髮

自然捲，是一種受遺傳基因的影響，頭髮天生就有捲度。不過自然捲也分程度，有些人捲度不是特別明顯，且彎度較小，顯得頭髮特別毛躁、沒有光澤，還會往外炸開。這類人士往往伴隨沙髮，即是乾澀稀疏，並呈蓬亂感的頭髮，有這種煩惱的朋友都快試試CGM吧！

CGM全名為Curly Girl Method，是來自髮型師兼捲髮專家Lorraine Massey的《Curly Girl: The Handbook》，這是一種專門針對自然捲人士的護髮和造型方法，幫助她們將炸毛、雜亂的沙髮還原成一簇簇捲髮。Lorraine Massey認為要改善自然捲髮質，首先要從減少對它造成傷害開始，因此洗髮水的選擇非常重要，她建議不要選用以SLS和SELS表面活性劑為主要成分的洗髮水，同時也要減少使用直板夾等造型工具。

一、認識自己頭髮的捲度

頭髮按捲度可分為Type1、Type2、Type3、Type4四大類，其中每一個大類又能細分成A、B、C三小類。香港大部分人的自然捲都是2A、2B、2C，小部分人是3A，只有極其少數的人是3B或之後的捲度。值得注意的是，如果頭髮是3C便不可能通過CGM變成3A，因為CGM只會還原頭髮本身的捲度。

二、符合CGM要求的洗護用品

自然捲對洗護產品的要求比較高，最好選用無矽油、硫酸鹽和酒精且滋潤度較高的洗護產品，因為矽油有很強的封閉性，雖然可讓直髮變得更加順直潤滑，但卻會強行讓捲髮變直，就變成所謂的沙髮。而酒精會讓頭髮缺水毛躁，硫酸鹽一般指SLS和SLES，是一種清潔力很強的表面活性劑，也會讓頭髮變得乾燥。

三、CGM步驟

1.洗髮

先以清水充分淋濕頭髮，再把不含SLS或SLES表面活性劑的溫和洗髮水揉搓至起泡，均匀地塗抹頭皮上並開始按摩頭皮，從髮際線、鬢角、頭頂，再往下到頸部，然後沖洗乾淨。

2.護髮

不需要擠乾髮絲水分，可馬上直接用大量護髮素塗抹在耳朵高度往下的髮絲，護髮素約半個手掌的用量，塗抹均匀並將打結的地方用手梳開。然後開始咕嘰咕嘰（Squish to condish），也就是將頭髮放在手心並向上抓揉，這個過程中會聽到「咕嘰咕嘰」的聲音，沒有聲音則代表頭髮需要再淋點水，只有充足的水量、護髮素加上該動作才能讓頭髮呈現海藻狀。

3.乾髮

使用超細纖維的毛巾來印乾頭髮水分，千萬不要來回搓頭髮，否則只會讓髮絲變毛躁，再由下往上包住頭髮擠壓水分，着重處理髮梢的水分，避免因重量而讓捲度變直，再塗上免洗護髮乳，重複擠壓動作。Lorraine Massey建議頭髮自然乾，避免風筒吹散成一簇簇的捲髮，但還是需要將頭皮吹乾，髮絲則可以使用帶有烘乾罩的風筒烘乾。