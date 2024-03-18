美國女星Lola Glaudini爆曾被荷里活A級男星片場粗口瘋狂辱罵

瑞典女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）早前受訪時自爆拍戲時曾被一拍檔於片場當眾辱罵，話口未完，美國另一女星Lola Glaudini日前接受網台訪問時就開名爆曾被美國影壇巨星尊尼特普（Johnny Depp）拍戲時被情緒失控的他粗口辱罵。

Lola日前於網台節目《Powerful Truth Angels》上爆料，指2001年和尊尼拍攝過電影《毒王》（BLOW），當時她飾演一個小角色，劇情講穿著比堅尼的她和另一個女子躺在沙灘上，導演要求2人在尊尼讀對白時大笑，於是她照着做。拍了幾個Takes後，尊尼突然失控走到Lola面前，用手指着她的臉然後破口大罵：「你個仆X，以為你係邊個？收把X口！我正喺度講X緊對白，而你就喺X度搶鏡，真係白X癡。哦，依家唔笑喇咩？依家可以收口嗱？依家可以收你把X口？你依家呢個安靜個樣就係你應該保X持嘅狀態。」Lola被尊尼突如其來的舉動嚇親，她回憶當時的情況滿腦子只是想着「唔好喊」。

後來她致電給父親告知這件事，父親建議她兩個選擇，一個是直接向尊尼反擊，另一個是不要在尊尼面前流淚，當時她還想繼續拍攝，所以沒有和對方「開戰」。事件曝光後，有英國報章向尊尼的經理人公司求證但未獲回應。