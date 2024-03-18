來到3月，香港有不同的藝術主題活動，除了各式各樣的藝術品、展覽和交流，很多餐廳以此作靈感，推出滿滿藝術風的美食和特飲，細細欣賞後再吃落肚，身心治愈。

繽紛吸睛

藝術品激發了人類感官刺激，令人印象深刻，食物都一樣。灣仔素食餐廳於即日至5月31日推出Taste of Arts藝術滋味系列，下午茶會透過點畫拉花、揉捏塑型等技巧，打造出繽紛蘑菇蛋白餅、一口炸意大利飯球、提生糙米壽司、紅桑子酥和玫瑰慕絲等美點，吃時可配藝術滋味限定特色飲品，更加吸睛。此外，餐廳推出的4道菜限定套餐，頭盤可選花束沙律、提生糙米壽司或野菌雲吞配滋補湯，主菜可揀焗素肉醬薄餅、番茄竹笙馬斯卡邦尼芝士意大利燴或韓式炒雜菜配中東包，畢卡索手作蛋糕更可自己動手創作，發揮客人的藝術細胞。

花花世界

大目然孕育世間萬物，同時為藝術家提供源源不絕的創作靈感。法國香檳品牌和墨西哥藝術家兼設計師合作，於即日至3月25日在尖沙咀舉行House of Wonder展覽展出，當中會有裝置藝術品《The Pollination Dance》，作品以大自然和不同物種作靈感打造的花卉，唯美自然。場地經花藝設計師打造，配不同藝術品和品牌兩款限量版，更覺夢幻。同時間，品牌和尖沙咀西餐廳合作推出下午茶，邊品嘗精緻的鹹甜美點，再配香檳，感受更深。

美酒佳餚體驗

在三月，各區會有不同的大型展覽，到時亦會不同的美酒佳餚酒體驗，中環大型藝術展覽於3月28日至31日舉行，3月27日則有受邀貴賓預覽，到時會有餐廳集團旗下餐廳主理戶外露台美食專區，為客人提供越南街頭美食、黎巴嫩菜單、經典美式甜點和意式手工雪糕等選擇。另外，上環私人會所會設置期間限定酒吧，內裏有日本藝術家設計的壁畫，被花卉包圍的女肖像，象徵香港周邊的自然風光，邊品酒邊欣賞，特別有Feel。

療愈心靈

長期處於壓力之下，容易身心疲憊，情緒亦偏向負面。有酒店集團和不同文化單位合作，於3月30日及31日在航天城內的酒店舉辦第10屆療愈藝術節，盛會以生命的慶典作主題，會有星級導師和各方面專家帶領，到時會分五大主題區域。主題工作坊會以飲食、呼吸、睡眠等題目進行，綠色療愈市集會有超過50個關於環保和身心靈療愈的攤位，另外還有池畔療愈音樂盛典、靈感啟發區和兒童天台探索區，客人除可揀1日或2日門票，也可選擇住宿套票，內有2日門票、2人客房住宿和餐飲消費額，治療心靈外，亦可慰藉肚皮。

高級菜單

在富有氣氛的高級餐廳，品嘗一系列的主題盛宴，猶如一場藝術饗宴。餐飲集團旗下高級餐廳，從知名藝術家作品吸取靈感，設計出富藝術美學的菜單。中環米芝蓮二星北歐日風餐廳以法籍華裔畫家的細膩線條和柔中帶剛的作品風格作主題，當中的白海老及魚子醬，以紫菜裸麥撻配北海道薯仔沙律和日本雞蛋等配海鮮，層次豐富。尖沙咀米芝蓮一星現代法國餐廳以擅長融入書法技藝和西方抽象元素的中國藝術家作靈感，一道北海道毛蟹配椰菜花，青蘋果啫喱和咖喱醬及混入椰菜花忌廉調味的蟹肉，相當搶眼。至於中環高級法國餐廳以大膽和情感豐富的法國藝術家作品做主角，其中一道無鬚鱈魚，以真空低溫慢煮，配西班牙紅椒魚湯和薄脆片，口感滿滿。

經典回憶

對電影迷來講，一套經典好出品，足以令人一睇再睇。尖沙咀精品酒店酒吧於即日至5月31日逢星期二至六推出銀幕回憶系列，供應香港經典電影主題的雞尾酒和港式懷舊小食。CANE CRASH以60年代戲院門口賣的甘蔗作靈感，加冧酒和薄荷葉等調配。自家製陳皮梅伏特加配普洱和薑汁等設計的「醉生夢死」，古色古香。「世界盡頭的燈塔」受阿根廷烏斯懷亞的也格來日斯燈塔啟發，用威士忌配普洱調製。至於「鳳梨罐頭」，相信大家都估到邊套電影，本地蜂蜜、茉莉花、氈酒、鳳梨及柚子蓉混合，散發淡淡清香。雞尾酒配蜜糖豬肉串燒、金沙魷魚圈、醉雞卷和港式懷舊夾餅4款小食，讓大家沉醉於電影片段之中。