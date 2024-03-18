累韓韶禧遭千夫所指！惠利沉默兩天終於道歉

韓劇《請回答1988》的37歲男星柳俊烈去年11月宣布與拍拖7年的惠利分手後，日前被爆與29歲「最美小三」韓韶禧在夏威夷酒店泳池約會，因為惠利在限時動態的一句「很有趣！」之後再「取關」舊愛社交網，引發網民懷疑男方「無縫接軌」甚至出軌，又質疑韓韶禧是介入兩人感情的「第三者」，連累2人遭網民辱罵。

事隔兩天，惠利終於發聲，今日（18日）在官方平台發文道歉：「首先，我對這幾天因個人感受而引起的猜測和爭議表示真誠致歉。我沒想到因為我一個小小的行動會產生甚麼影響，真誠地向所有被我傷害的人道歉。去年11月有報道指我們結束8年關係，但這並非短時間內做出的決定，所以在分手消息發布後，我們亦有為此討論過，但自那次談話後，我們已沒有任何聯繫或會面。4個月後看到（新戀情）的消息，因為我個人情緒而對任何人造成的傷害，我再次表示歉意。從現在開始，我會更加注意個人言行。」

另外，惠利的身邊人指她之前與柳俊烈交往7、8年，期間有吵架也有和好，沒想到去年冷戰持續到夏天，去年9、10月開始談分手，至11月初經過深思熟慮後決定分手，好友又指惠利最近因為分手一事被重提而大感痛苦。