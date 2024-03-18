李英愛自爆虎媽一面　范冰冰激罕透露感情事

韓國女神李英愛及范冰冰，日前趁來港出席電影盛會，接受無綫《娛樂新聞報道》中「Star Talk」訪問。節目甫開始李英愛便與主持王鎮泉「相認」，原來10年前二人曾碰過面做過訪問。李英愛表示對上一次來港已是2019年，為MAMA頒獎禮擔任頒獎嘉賓︰「今次相隔5年再來，香港粉絲熱情的歡迎令我很驚訝，知道大家還記得我很高興，同時會借今次機會，好好品嚐點心。」

李英愛指大約20年前，與梁朝偉在斧山電影節碰過面，又笑言有幻想過與對方合拍《無間道》續集。而近日韓國報道指將開拍《醫女大長今》延續《大長今》劇情，李英愛會繼續飾演大長今一角，她興奮的說︰「《大長今》不止是一套劇，是讓全世界認識韓國的『外交官』。每次重播我都會翻睇，記住劇中的教誨。」脾氣溫馴的她，竟自爆都有虎媽上身一刻︰「我的龍鳳胎已經14歲上中學，小朋友免不了犯錯，偶爾都會對他們發脾氣。」她又應王鎮泉要求，以廣東話說出：「大家好，我係李英愛」。

另外，主持潘盈慧則負責訪問范冰冰，她指每次來港都有回家的感覺，同時分享凍齡心得笑說︰「就算雷打每天都要敷兩張面膜，肚餓才吃東西。」被問到感情生活時，冰冰認為「寧缺莫濫」，暫未仍有對象，又表示︰「家人對我已放棄，沒有催婚。」冰冰透露早前跟《救參》系列男主角里安納遜（Liam Neeson）合作拍攝荷李活電影《The Ice Road 2》，劇中需全英語對白加粗獷打扮，最慘是農曆年要在澳洲開工，未能回鄉團年，而Liam即發揮暖男本色，特意送上盆栽花及賀年卡為她解鄉愁。