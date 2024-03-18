Ian開完騷帶阿媽遊埠返港　唔敢血拼花大錢

男團MIRROR完成倫敦及曼徹斯特的巡唱後，成員兵分幾路各有行程，當中陳卓賢（lan）原來不是獨自出走旅行，而是做孝順仔，帶隨行的媽媽到英國玩幾天，寓工作於盡孝。Ian與媽媽今日（18日）回港，約20多位Hellosss（粉絲暱稱）下午手持各式應援物於機場貴賓室門外接機。

約下午5時15分，Ian步出機場貴賓室，現場Hellosss即高聲尖叫，他向粉絲打招呼，其後接受訪問，問他今次行程帶媽咪到哪裏遊覽？他笑言媽咪並非首次到英國，經驗比他還豐富，問到之後美加巡唱會否帶媽咪？他説：「睇吓佢攰唔攰，驚佢搭長途機會攰，如果佢想去當然會。」他笑言今次並沒有血拼，因媽咪也不捨得他花太多錢，也未有吃肥自己。問他對今次兩場演出是否滿意？他説：「我覺得幾好，頭站嚟講係幾有信心，好多謝喺英國嘅觀眾，令到我哋感覺好似喺香港開騷咁，佢哋好熱情，令到我哋成個Tour頭兩場咁樣做好有信心。」當問到會否操肌預備下次演出除衫騷肌時，身後粉絲即爆出歡呼聲，他指一向有做運動操肌，笑謂：「除唔除衫就後話啦！（今次演出畀幾多分？）70分。」