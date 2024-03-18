鮮娛糧｜港姐冠軍又再露！陳凱琳肉色Tube Top引遐想

貴為2013年香港小姐冠軍，現年32歲的藝人陳凱琳（Grace），雖已為三子之母，但身材卻全無走樣，她還不時在社交平台上，大騷時尚性感。近日她出席公開晚宴，跟前港姐亞冠陸詩韻合照，相中的她在西裝外套下，竟只穿肉色Tube Top打底，感覺卻是知性與性感兼備。

其實自她轉型兼任KOL後，憑藉其模特兒級身段、強大時裝觸角及精靈人妻形象，早已深受品牌及廣告商喜愛；上月她飛到米蘭出席時裝周，她更身穿吊帶低胸Crop Top，期間更離晒罩露出Nu Bra，北半球展現鏡頭前，即時引來網民關注。其實她向來也敢於展露本錢，只是她很懂露得有美感，絕非胡亂賣肉，真抵妳盡賺代言廣告錢。

現年36歲的藝人張振朗，一直被受TVB力捧，是最有資格問頂視帝的小生之一，他亦以友善有人緣馳名。不過近日有粉絲出甫表示，在深圳超市巧遇張振朗，並興奮拍下照片，但換來的卻是被他黑面怒睥，跟他平日友善形象大相逕庭。

有網民大膽猜測，張振朗心情不好，可能跟他前度陳芷尤，於近日晒出鑽戒宣布婚訊有關，女友一臉幸福依偎男友懷中，但新郎卻不是自己，心情不佳也可想像，希望振朗可早日收拾心情，專心事業，早日衝擊視帝寶座。