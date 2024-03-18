McLaren旗艦級超跑750S隆重登場

McLaren旗艦級超跑750S正式抵港，備有 Coupe硬頂版和Spider開篷版兩個版本。在日前的發布活動率先亮相的是配備電動折疊式硬篷頂的750S Spider。（方偉堅攝）

期待已久的McLaren旗艦級超跑750S正式抵港。全新750S是McLaren迄今為止最輕、最強的量產車型，採用全新後輪驅動配置，備有 Coupe硬頂版和Spider開篷版兩個版本選擇。在日前的發布活動率先亮相的是配備電動摺疊式硬篷頂的750S Spider。該硬篷頂能在車速不超過50km/h操作，並在11秒內完成開/閂。其淨車重僅1,438kg(DIN)，比上款720S Spider輕上30kg。

無論是Coupe還是Spider版，皆以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，最大馬力及扭力分別達750PS及800Nm，比起之前的720S再多30PS及30Nm。搭配經優化的7前速SSG雙離合器波箱，能在2.8秒完成0-100km/h加速，至於完成0-200km/h的加速時間，Spider版只需7.3秒，僅較Coupe版慢0.1秒。

碳纖結構主動尾翼面積更大，但重量更輕，能自動因應駕駛情況作三段式展開，以滿足提升下壓力、減少阻力和提高高速制動性能的需要。前輪距寬度增6mm，配合新的懸掛幾何形狀設計，前部抓地力提升。加上車載進化至第3代的主動底盤控制(PCC III)系統及經優化的電動液壓轉向系統，在保持乘坐舒適性外，同時也提高了整體賽道性能。

內裝採用源自Artura的布局設計，不僅儀錶和軚環設於同一轉軸上，進出彎道時儀錶會跟住軚環轉動。儀表兩側還設有動力和操控模式選擇器，方便手不離軚便可輕鬆切換駕駛模式及選用Manual手動操控等。值得留意是，車上首次引入McLaren Control Launcher(MCL)全新自訂動態駕駛偏好設定功能，可就空氣動力、操控、動力系統和波箱進行個人化預設。在駕駛期間隨時按下設在中央觸控屏幕側、印有「Speedy Kiwi」奇異鳥圖案的按鈕，即可展開個性化駕駛體驗。