泳兒告別沉重　變髮重新出發

去年完成「祝福三部曲」後，歌手泳兒（Vincy）今年音樂將展開全新篇章，與不同樂隊班底合作，以露魂人物的身份作主導，連結曲、詞、編、監、MV拍攝團隊，打造「不一樣的泳兒」。

告別過去數年的沉重主題，Vincy亦重新染回黑髮。這次她將自己真實的生活及性格赤裸裸地展現，包括喜歡睇鬼片﹕「以前覺得歌曲主題一定要好有深度，只有填詞人先諗到，但經過前幾年嘅磨練，創作團隊成日叫我分享多啲感受，唔好覺得細微細眼嘅嘢唔重要。歌手就好似一面鏡，反映聽眾感受。」至於跟樂隊合作，Vincy坦言自己音樂路上，Band Sound是鮮有接觸的一部份，但自己想打破舊有概念，發掘一塊自己未開發的砌圖。

今年首支派台作品《撞到正》Vincy選擇與Nowhere Boys合作。向來音樂電影感滿滿的Nowhere Boys希望以恐怖片作題材，跟這次想探討「鬼」的Vincy一拍即合。為了展現Vincy鮮為人知的一面，Nowhere Boys特意以電影《回魂夜》作藍本，加上電玩遊戲《孖寶兄弟》的鬼屋聲效，用可愛的黑色幽默風格為歌曲定調，諷刺人比鬼更可怕。Vincy表示﹕「初頭聽到demo已經好鍾意，畫面好強烈同細緻。鬼同我哋嘅channel唔同，我哋對鬼嘅恐懼大部份都係嚟自電影同鬼故，但諗深一層，當你遇到同自己唔同channel嘅人，有時唔單止冇得避，而且仲要同佢哋共存，其實都幾恐怖。」