仲記得佢係余姣　恬妞感恩冇被忘記

由陳家樂、周家怡及恬妞等主演的英皇電影《出租家人》，透過多段缺失關係，帶出愛要及時的訊息。恬妞與戲中另一演員曾志偉早前受訪，恬妞表示於首映禮初次欣賞作品更被感動得喊過不停：「好耐冇睇過咁溫馨嘅電影，所有演員都做得太好，我仲回味緊。（周家怡話你好似媽咪一樣？）我即刻起雞皮，大家合作時好有火花，Cut咗機大家仲攬住喊。」她表示現實中與女兒的關係很好，還會經常擁着一起大笑。

現年66歲的她，束起孖辮並穿上卡通衞衣現身將軍澳電視城，她笑言不是扮青春而是念舊：「無綫係自己事業發源地，呢個係我第一部拍嘅劇《他來自江湖》扮余姣嘅造型。」她指角色令大眾留下深刻印象，更感動落淚說：「我好感動，離開香港咁耐，香港觀眾仍然咁喜歡我、記得我，喺街上見到仲叫我余姣，叫我多啲返嚟拍多啲戲畀大家睇，我都為香港拍多啲，因為世界有好多唔開心嘅事，想帶畀大家好多好多快樂。」她指很期待再拍港劇、喜劇，問到會否想再跟周星馳合作？她說：「我都想同佢合作，但可能星爺唔記得我啦。」入行多年的她一直當自己是新演員，希望可不斷進步，亦永不言休，但坦言講廣東話對白對她仍是極大挑戰，她指拍攝《出》時，當中的一場醫院戲要念一頁幾對白壓力很大，結果NG了十多次：「有一句對白講極都講唔好，又影響演戲，結果我眼濕濕求導演畀我試用國語對白，結果一Take收貨。」

除了演戲，曾出過7張唱片的她自爆仍有歌唱夢，揚言希望在70歲前於紅館開個唱：「以前主持綜藝節目《開心浪漫俏佳人》，每集都會唱一首歌，但開演唱會唱足3個鐘，依家首要練好體能，希望喺3年內做到。」

志偉被爆於片廠可以秒速入睡，但睡醒即能對白，他笑言全因長期欠缺休息所致，如跟幕後度劇本、睇試片，更易入睡。