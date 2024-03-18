《中年好聲音2》7強誕生　黃劍文奪MVP失準

無綫歌唱真人騷《中年好聲音2》昨晚（17日）舉行半準決賽，播出最終樂章•第二回《決賽前哨戰！歌手助力賽！》，最終以黃劍文奪得MVP，得分最低的劉威煌則未能晉級準決賽。而前晚跨平台直播收視23.2點，達151萬觀眾收看。

「終極7強」黃劍文、古淖文、安雅希、譚輝智、沈宗賢、顏米高及陳俞霏，今（18日）日到上水出席本月24日舉行的《中年好聲音2 登峯之戰》記者會，參賽者將於當晚接受兩回合考驗，爭奪金、銀、銅獎。席上頒發「現場觀眾至Like好聲音」獎予譚輝智奪得，他領獎時笑言好大意義：「係成就解鎖，第一次喺商場攞獎。」

7強參賽者在活動上高歌一曲，不過黃劍文 《明知故犯》和《明知道》時，唱錯歌詞兼甩咀，他事後表示因為音樂不夠大聲，而陳俞霏唱《女人的弱點》時則入錯歌。事後黃劍文表示：「真係聽唔到音樂聲，去到中段先話大聲啲，係甩咗少少，同埋呢幾日排舞只瞓咗3個鐘，搞到冇乜時間練歌，所以嚟緊要盡量休息，瞓多啲覺。呢排都食好多中藥，又做針灸，因為一個月前感冒把聲未好過。」

提到前晚成功奪得MVP？黃劍文表示：「好開心，不過我覺得自己個表情好傻仔，冇諗過係我，我以為古淖文攞，唔太相信，所以激動到流眼水，但得到認同係開心嘅。」問他對決賽可有信心？他稱：「其實攞MVP已經係鼓勵，信心係累積嘅，粉絲嘅支持冇成為壓力，反而係用推動力去答謝大家支持。（視你有機爆冷？）我一直好努力求進步，難得有咁好平台去發揮，所以會做多啲唔同嘗試，盡自己努力。」

早前感冒的譚輝智現場唱《歸來吧》投入得眼濕濕，但他表示狀態只回復7至8成，但不擔心會影響總決賽的表現，他稱：「我畀聲帶休息咗兩日，又食咗中藥調理，相對比賽名次，我仲希望做一場好嘅表演。」

安雅希否認減肥減到無氣，她解釋因早前生病咳了兩個星期，加上同時間減肥，所以才有此傳聞，她笑言：「依家唔會再揀飲擇食，仲會努力吸氣。」