阮經天新片涉抄襲　導演錢人豪申請假扣押獲裁定

台灣導演錢人豪先前曾多次發文指控台灣電影《周處除三害》的編導黃精甫涉嫌抄襲他多年前撰寫的劇本《無法無天》，隨後他提出多項比對證據，向法院提起告訴，同時也向台北地方法院聲請民事假扣押；如今他申請的假扣押獲裁定，可向導演黃精甫、製片公司「一種態度」執行共3千萬台幣（約742萬港元）的財產假扣押。

《周》片去年上映後被爆出抄襲風波，錢人豪指出片中的故事大綱、人物角色、情節與他籌辦已久的劇本《無法無天》極度相似，於是列舉多項證據比對，不過電影方與錢人豪各說各話，黃精甫當時亦曾發出聲明，強調「在電影的世界裏，我的腦袋並不是獨一無二的，我想到的別人一定也會想到，這種故事每天都不知道有多少人會聊到，滿街都是，只是『誰先愛上誰』，誰都說不準。」因此錢人豪對此提告，並已進入司法程序。

錢人豪今日（18日）前往台灣法院遞交聲請狀、繳納擔保金，並發表聲明，表示自己在捍衞作品的權益：「謝謝法院給我一個公道，也希望大家可以尊重原創，不要再有這種不尊重創作的事發生。我相信任何一個編劇都不會像黃導演說自己的作品是爛大街，誰都想得到，滿街都有。」讓他覺得作品不受尊重，呼籲黃精甫與李烈可以公開道歉，誠實面對。