Jeremy突破曲風　獲邱鋒澤Serrini加持

男圑MIRROR成員李駿傑 （Jeremy）最新單曲《唯美本尊》打破過去歌曲風格，以Band Sound唱出尋找最靚自己、做自己的態度。歌曲得到兩位台灣歌手邱鋒澤及Serrini的加持，而Serrini 更於MV中驚喜登場，就連Jeremy自己都不知道。

Jeremy透露：「邱鋒澤聽到呢首Demo，覺得好適合我，所以就將首歌送畀我，我聽完之後都覺得好正！好多謝佢畀到一首咁好嘅Demo我，又諗起我，所以我好開心。」過去Jeremy未試過製作Band Sound作品，但又很想嘗試，所以收到Demo後，立即與監製王雙駿（Carl）商量，而Carl力撐Jeremy的想法。

除了得到邱鋒澤送上Demo，Jeremy找來Serrini為歌曲寫詞，Jeremy說：「個人演唱會同Serrini合作後，一直都想搵個機會真正合作，直到《唯美本尊》呢首歌出現，我同Carl叔叔傾時都覺得Serrini好適合寫呢首歌，Serrini都好好應承咗我。」Serrini十分愛錫Jeremy，除了幫他寫詞外，亦有份客串MV，但製作團隊特別為Jeremy炮製驚喜，事前與Serrini夾好保密客串一事，直至Roll機一刻，Jeremy要演出開門的一下，才知道Serrini的出現。Jeremy起初還要強裝鎮定繼續演戲，但最終都忍不住露出驚喜的表情，狂問點解，但亦歡喜若狂，而二人在鏡頭中即興互動的畫面，也為MV畫龍點晴。

為了突出歌曲想法，在MV裏Jeremy飾演一位明星偶像，向來都是以官仔骨骨的形象面對大眾，但他內心卻隱藏着狂野個性，希望展現不同的自己，所以今次妝容也十分破格，跟過去大家見慣的Jeremy截然不同，當中眼妝特別用上煙熏裝，眼底下亦加上很多閃粉，就連左耳都畫上銀色邊，Jeremy大表喜歡：「呢個妝令到成件事有一種神秘感同糜爛感覺，同時亦帶出呢首歌嘅重點畀大家知：要搵到最啱自己嘅嘢，搵到自己最靚嘅嘢，呢一刻未必所有人接受到，但我覺得自己好靚，咁就已經好足夠。」