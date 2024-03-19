【是日通勝】

農曆二月初十

甲辰年 丁卯月 壬午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上9時至11時

凶時：下午3時至5時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：開渠、苫蓋

幸運方向：坐南向北

幸運數字：10、28、17

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛情運微跌，多點包容伴侶，問題便不大。

金牛座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

雙子座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

巨蟹座：單身者有條件吸引桃花，宜好好裝扮一番。

獅子座：時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。

處女座：愛情處於弱勢，已婚人士易陷入冷戰危機。

天秤座：謀事遇阻力，宜停下腳步，檢視自身不足。

天蠍座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

人馬座：運勢不過不失，多採用綠色，對你有着數。

山羊座：謀事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

水瓶座：做事忌粗枝大葉，忽略細節容易衍生問題。

雙魚座：理財態度可進取一點，容易從投資中獲利。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）豬 事業旺

（跌）蛇 遇意外

鼠：是日沖煞，但運勢不算差，毋須擔憂。

牛：健康隱憂浮現，有必要好好保重身體。

虎：擺脫不切實際的想法，有利事業發展。

兔：做事有耐性，可給意中人留下好印象。

龍：珍惜眼前人，不安分守己，將會後悔。

蛇：運勢差，遇突發事故，令你手忙腳亂。

馬：精神不振，不可熬夜，適宜早點休息。

羊：抵抗力不足，要注意休息，切勿過勞。

猴：感情運稍遜，要多顧及另一半的感受。

雞：行事高明，可於職場上嘗到不少甜頭。

狗：心態正面，力爭上游，距離成功很近。

豬：事業發展機遇多，付出與回報成正比。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

幹枝龍

風水上有所謂尋龍點穴的方法，但最重要是先學識尋龍，次點穴。所謂龍，分為山龍、水龍、平洋龍，今天是論述山龍。

龍脈有大有小，術家比喻為樹木，分之為幹龍即樹幹、枝龍即樹枝，即一支樹幹分出很多樹枝，像一支大山脈分出很多小山脈，幹龍也有大幹龍、小幹龍之別，支龍也有大枝龍、小枝龍之別，同時有所謂幹中之幹、幹中之枝、枝中之幹、枝中之枝的分別。當然，幹龍之力量大，枝龍的力量較少。

要分別何是幹龍、何是枝龍，便要從水勢鑑別之。大幹龍是以大江大河夾送而行，小幹龍則是以大溪大澗夾送而行，大枝龍以山溪小澗夾送而行，小枝龍則以田源溝洫夾送而行，是故從觀水源長短大小，便可辨別龍是枝是幹了。

幹龍之祖極其宏大，氣魄非凡，每每有雲霧覆蓋其山顛，此為察識幹龍祖宗之大法，既知其祖，可當於離龍分行審查其出身必聳拔雄偉，規模尊重，有若王者出巡而百宮跟隨，豈如枝龍出身細嫩活動，逶迤磊落。

幹龍之氣魄力量宏大，所以在陽居上多結首都、省會、大城市。枝龍氣魄較小，在陽居結地多是小城市、鄉鎮、村居而已。