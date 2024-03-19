星玄｜豬仔周嘉洛苦練劍術！造型激似韓國最暖男神

今日係3月19日，農曆二月初十，宜大事勿用，今日最旺嘅生肖係豬，事業發展機遇多，付出與回報成正比。「豬仔」周嘉洛憑劇集《愛．回家》「金城安」一角為人熟悉，其後一直都係出演搞笑角色，不過嘉洛亦開始搣甩搞笑形象，不斷接拍唔同類型嘅角色，上年仲以《寵愛Pet Pet》、《新四十二章》同《羅密歐與祝英台》，3套劇集角逐「最佳男主角」，證明付出與回報成正比，遲啲可能會拎埋視帝。

嘉洛就為新劇《武林》進行造型暨拜神儀式，劇中嘅佢十八般武藝皆俱全，話入行至今一直希望拍攝武打戲，今次夢想成真，更為角色練武，暫時學習咗劍術。嘉洛為新劇仲剪咗一個韓星朴敘俊髮型，朴敘俊於韓國被封為「最暖男神」，嘉洛似佢應該開心。不過佢就話唔似對方，搞笑話自己個頭係壞咗嘅栗子頭，對方係靚仔嘅栗子頭。

今日嘅幸運星係獅子座，時刻保持真誠笑容，這樣會帶來更好運氣。「獅子男」陳奕迅一向都勁親民，早前完成6場廈門個唱嘅佢，私下出巡引來大批粉絲，圍觀及尾隨佢到酒店，目測多達半百人，面對一班粉絲，Eason以親切嘅笑容，仲係咁不停揮手打招呼，返到酒店門口嘅佢，仲企定定向粉絲揮手先入去，Eason日日都笑臉迎人，唔怪得知今日運氣咁好喇。