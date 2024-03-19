娛圈單打︱影壇密友撻唔着　過於熟悉欠火花

能成為密友大概總帶着愛！TVB時期多次拍檔合演情侶的古天樂和宣萱，緣分延續至今，古仔成為影壇大亨，宣萱即「賣身」支持加盟旗下。上月古仔激罕與粉絲聚會，宣萱以「女主人」身份現身力挺，好感情表露無遺。內地多次傳出二人撻着甚至秘婚，古仔卻斷然澄清冇可能，令粉絲慨嘆點解會咁㗎！

古仔形容跟宣萱就像家人般的關係，默契盡在不言中，但絕非男女之情。兩人認識長達30年，經典作《刑事偵緝檔案4》、《尋秦記》、《寵物情緣》都有感情線，外形襯絕。內地近年隔三差五就替兩位「助攻」，一時說古仔向宣萱表白成功，由密友晉升情侶；一時說二人已經結婚、女都生埋。雖然全屬流料，但全世界都希望單身已久的兩位成為一對，卻係不爭的事實。

講真，古仔年輕時風流不羈，緋聞多多，公開承認的女友，只有初入行時邂逅的黃𨥈瑩。隨着年紀漸長，古仔的思想亦產生變化，不再掛住夜蒲溝女，反而認真發展電影事業，緋聞近乎零。近年來，只零星傳過有人替他作媒，牽線台灣女星陳喬恩，秘戀兩年最終分手。陳喬恩早已嫁人，古仔卻仍是寡佬一名，難怪外界對鑽石王老五的終身大事如此着緊。

宣萱也是差不多，儘管入行以來經歷多段感情，男友包括張衞健、富家公子、牙醫、外籍型男等，但無一開花結果。她近年對單身貴族的生活甚為享受，自由自在，一切隨緣。又形容古仔既是她老闆，又像兄弟。看來，兩人實在過於熟悉，無法激起愛情火花，做對方的知己更加適合，感情更能歷久常新。