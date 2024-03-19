東方日報C1：與Day爆緋聞「被分手」　Nathan海邊圖輕生

選秀節目《全民造星V》參賽者兼女團COLLAR成員許軼（Day）的緋聞男友魏念恩（Nathan），昨日凌晨在網上發布「死亡預告」後，被發現在深井海邊疑企圖自殺，獲救後送院治理，料需接受心理輔導。有傳他產生負面情緒，除了是不堪輿論壓力外，亦跟「被分手」有關，有指他有自殺前科。

在ViuTV選秀節目《全民造星V》打入10強的參賽者Nathan，因捲入前女友Jessie自殺風波而消失幕前，近日獲《全》導師陳蕾邀請擔任紅館個唱嘉賓，似試水溫再戰娛圈，不過惡評如潮，更被爆與Jessie分手前疑搭上COLLAR成員Day，火上加油，引來網民洗版狙擊！

有消息指他承受不了工作及輿論壓力，早前已清空社交網的他，昨日凌晨約2時突然在限時動態發文：「好多感覺，釋放唔到，對唔住所有嘢，再見世界。」其蕭姓前經理人擔心他的安危，到其位於油麻地的住所，但未見其蹤影，約2時44分報案，消防接報後在Nathan寓所附近搜尋，未有發現。

約凌晨3時34分，前經理人發現Nathan身在深井海韻臺，消防趕抵現場，發現他在深慈街遊樂場內近海邊的欄杆上危坐，當時他清醒，亦沒有受傷，他未有解釋社交網貼文內容，只聲稱有點頭暈，在前經理人陪同下被送往仁濟醫院接受治理，料他需接受心理輔導。

斬「孽緣」保COLLAR

Nathan爆出懷疑企圖跳海後，網上傳言四起。除了工作及輿論壓力雙重打擊外，另一導火線疑是「被分手」。早前有指他與Day拍拖，二人於去年透過朋友介紹認識，Nathan在前女友Jessie自殺3個月後，就跟Day開展新戀情，更有網民聲稱於外地旅遊時目睹Nathan和Day拍拖，除此之外，亦有網友發現過去二人於社交平台貼過的家居環境相，梳化、天花板也同款，令人不禁猜測他們已發展到同居階段，雖然如此，但Day的經理人Wing本月13日在社交網否認Day和Nathan的戀情：「Day上年年尾經過朋友介紹而認識Nathan，過咗一段時間的了解，並沒有繼續發展情侶關係，多謝大家關心」，有傳當中所指的「朋友」正是Day的隊友Winka。Winka曾邀未出道的Nathan拍攝《一手造成》MV，疑是他追求Day的契機，而「東窗事發」後，Winka即時在社交網取消追蹤Nathan，撇清關係。

經理人全力為Day洗脫做「第三者」的嫌疑，有傳是因為擔心這段緋聞會為COLLAR造成「致命一擊」，自So Ching離隊後，COLLAR吸引力大減，若現年21歲的Day形象不保，無疑會大大影響組合的「錢」途，加上她們將於本周五起假九展舉行一連三場演唱會，在此關鍵時刻，ViuTV方面當然不容有失，一於快刀斬亂麻，斷了Day這段「孽緣」！網上有自稱是Nathan友人的網民發聲，望外界放一條生路，勿再進行網絡欺凌，但有網友一於繼續爆料，指Nathan控制欲強，過去為了令女友就範曾以死相逼，雙方拍拖6年後終分手收場。

當事人Nathan、緋聞女友Day及ViuTV方面昨日至截稿前未有回應，亦沒有在網上發布任何消息。而Nathan《造星V》的戰友鄧家杰就好友疑企圖自殺一事，只透過助手回覆：「唔好意思我哋冇回應。」另外，Jessie去年墮樓離世，有指形象盡毀的Nathan早前突然傳短訊向Jessie的母親道歉：「想同你講對唔住」，並指「有咩可以幫到你」，但未獲理會。

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