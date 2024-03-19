袁澧林摸貓摸到入院　護士堅持唔講病情驚驚

女星袁澧林（Angela）早前到台灣拍劇，近日難得回港，不過卻於社交網自爆摸貓摸到入醫院，自言亦覺得是天方夜譚，並上載穿病人服坐於輪椅上照片，她寫遁:「因氣促呼吸不順暢，護士馬上推來輪椅給其實可以行走的我，我生平第一次被定義為緊急狀態被帶去分流房間，腦海中全是『omg原來會這樣』，我問是甚麼事護士不能說要等醫生來，卻將心電圖儀器貼到我全身都是，還在我驚魂未定時幽幽地報價『那我說一下你所在的房間要 $xxx 元一小時』，『由於你呼吸還沒順暢起來我會監測着你，心電圖也跟你說一聲，費用是$xx半小時』。」

由於事出突然，令Angela也被迫甩底原定的新作圍讀工作:「一邊萬分歉疚，一邊感恩終於可以睡一覺了，這兩個禮拜的日程實在…」幸經過醫生一輪檢查後，診斷出她只是對貓毛過敏導致氣管收窄，但令她感奇怪的是，養貓七年的她，沒想過一覺醒來，發現自己突然對貓過敏，做人真是奇妙，生存在世每天都有新的發現。」最後Angela感謝醫院的醫生及護士照顧，還有為她量血壓的男護士，更笑說:「下次不要用溫度紙拿簽名啦！！畀張A4紙我，我下次幫你畫滿佢。」