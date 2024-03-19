新占士邦人選已定？「勁揪俠」艾倫莊遜傳本周簽約

英國男星丹尼爾格力（Daniel Craig）自2021年拍完最後一部占士邦電影《007：生死有時》（No Time To Die）後，新占士邦人選至今一直懸空。雖然去年監製Barbara Broccoli直言新一集占士邦電影仍未開始籌備工作，但近日英國傳媒就爆料指憑《勁揪俠》（Kick-Ass）而走紅的「大熱人選」33歲英國男星艾倫莊遜（Aaron Taylor-Johnson）已被敲定接任占士邦一角，並有傳他本周將簽約落實！

據知情人士爆料表示：「占士邦係艾倫嘅工作，佢已獲邀請，目前等待佢回覆。艾倫將於本周內簽約，並開始籌備是次重大嘅宣布。」電影公司Eon Productions被指原本於去年開拍新一集占士邦電影，但因荷里活演員編劇大罷工而押後開拍，有指目前正趕緊寫劇本，預計於今年內於英國Pinewood片廠開拍。其實早於2022年已一度傳出艾倫是最熱門的占士邦接棒人選，當時更有傳他秘密為角色試鏡。而上星期他亦被問及此事時，他亦有回應：「我好開心見到啲人認為我可以演那個角色（占士邦）。我會視之為讚賞。」

若然落實，艾倫將會是繼辛康納利（Sean Connery）、佐治拉辛比（George Lazenby）、羅渣摩亞（Roger Moore）、鐵摩達頓（Timothy Dalton）、皮雅斯布士南（Pierce Brosnan）以及丹尼爾格力之後第7任占士邦。

雖然盛傳艾倫本周簽約，不過，最近英國有彩票公司做了一項民意調查，由國民投票選出新占士邦的最理想人選，結果艾倫竟然僅能排第10位，證明他並非粉絲們最理想接棒人選！彩票公司訪問了2,000名fans，選出他/她心目中最希望接棒的人選。結果，51歲英國男星艾迪斯艾巴（Idris Elba）以高票數力壓多位新「邦」熱門包括Tom Hardy 與亨利卡維爾（Henry Cavill）等當選。

除了男星之外，頭20位理想新「邦」人選中竟然出現多位女星如「龍母」艾美莉克拉克（Emilia Clarke）、英國女星Emily Blunt以及奧斯卡金像影后海倫美雲（Helen Mirren）等的名字。