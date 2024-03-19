同許凱疑CP反目　虞書欣公開狂抱怨：我好折磨

內地小花虞書欣與人氣小生許凱在早前播出的仙俠劇《仙劍六祈今朝》中合作，兩人近日合體出席綜藝節目《你好，星期六》，不過因為其中一個遊戲環節而引發爭議，並掀起兩邊粉絲罵戰。

遊戲中，兩人頸上套着同一個呼啦圈，女方的腳要踩在男方腳背上，一齊走過指壓板，最後將呼啦圈套到架子上才算完成。遊戲時許凱全程露出痛苦表情，並不時發出苦叫聲，虞書欣忍不住叫他：「你就當做腳底按摩，我也很痛苦。」後來許凱有意按前一組做法，將女方抱起，再將呼啦圈套在架子上，但虞書欣卻拒絕對方抱抱，並表示：「你就這樣，踮着腳過去。」堅持要踮起腳尖把圈套入架子，許凱痛得大叫謂：「她重心放到我五個腳趾頭上了。」虞書欣反駁說：「我自己腳跟都這樣踮着，我都沒有踩到他腳上好嗎」連主持人也叫他們別吵。

甫完成任務，虞書欣掉頭就走，還邊走邊投訴：「好痛苦，他一直在叫我受不了了，我無語，你還不如踩着我呢」搞到許凱面露尷尬之色，虞書欣不肯罷休繼續說：「我好折磨，我恨不得他踩的是我，我恨不得我帶他過去，他一直在叫，我要怎麼樣是努力才能換隊友嗎？」搞到許凱也忍不住反擊對方：「你是不知道你的體重嗎？」，虞書欣也不示弱表示：「你練那久肌肉你不練腳底。」

節目播出後，不少觀眾都覺得虞書欣不停抱怨隊及惡劣態度令人感反，紛紛對許凱感心痛，又稱讚許凱脾氣好，事件更引起兩邊粉絲互罵，女方粉絲指虞書欣只是按照遊戲規定，並指男方身體虛。