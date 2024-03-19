曾與張學友合唱《In Love with You》 「菲律賓天后」黎晶近況曝光

最近舉行巡唱的張學友名曲眾多，其中1994年他破天荒與菲律賓天后Regine Velasquez（黎晶）合唱的英文情歌《In Love with You》，絕對是你同我唱K年代必唱的飲歌。當年「人靚聲甜」的Regine與學友一樣，仍然活躍於娛樂界！

與學友合作之前，原來Regine已來過香港參加歌唱比賽。她於1989年代表菲律賓參加「亞視」合辦的《亞洲太平洋歌唱比賽》，並憑傑出的歌藝勇奪冠軍。1994年她推出第5張個人大碟《Listen Without Prejudice》，其中她與學友合唱的情歌《In Love with You》就是收錄在該碟內。大碟於香港等全球發行並大受歡迎賣出超過70萬張，成為Regine音樂生涯中最暢銷的大碟。當時她謙虛表示大碟海外暢銷全因有學友的出現。已年過半百的Regine，近年仍活躍於菲律賓娛樂界，主要任當地的歌唱比賽節目的評判。

除了音樂事業之外，Regine亦忙於相夫教子，2007年她與菲國唱作歌手Ogie Alcasid拍拖，並於3年後結婚，2011年她為老公誕下一子，她經常於社交網站向樂迷分享動態，早前她就為一時尚雜誌拍攝封面照，久別港迷的她仍然保養得好好！