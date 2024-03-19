李佳芯終於開新劇　決心剪髮感恩監製記得自己

視帝譚俊彥、李佳芯（Ali）、郭柏妍、黃庭鋒、黃洛妍、胡敏芝、韋家雄等在將軍澳電視城為劇集《麻雀樂團》試造型。 Ali為角色剪短了頭髮，雖然拍劇上與譚俊彥首度合作，飾演一對，但原來兩人登台時已合唱過。「魔音」Ali笑言當時沒有唱首本名曲《小幸運》，合唱《小酒窩》，但自嘲當時也是魔音，譚俊彥則讚她歌喉給予8分，希望有更多合作登台搵銀機會，又透露要為新劇學習彈琴，形容劇中兩人關係好像漫畫《城市獵人》孟波與惠香，劇情有點卡通化搞笑。

Ali則透露在劇中飾演譚俊彥背後的女人，支持他追夢。講到打麻雀則稱不算特別叻，笑言識食糊但不會計番。近年被無綫「雪藏」投置閒散的Ali對上一套拍攝的劇集已經是2021年的《有種好男人》，有段時間沒有拍劇的她被問到可會不習慣？她說：「唔會，大家都識咗好耐，見番都好開心。（強勢回歸？）唔係，好彩監製記得我。（之後拍多啲劇？）唔知，希望啦。（續約傾成點）ok呀，有傾嘅，但未咁快有update，一路都有傾。（心態有冇轉變？）冇，演員最緊要拍劇有好角色，自己都係鍾意拍劇，冇變過。」