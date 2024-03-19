建築大師出手！遊日必住3大朝聖酒店

要數日本建築界代表人物，獲獎無數的隈研吾肯定是其一，其設計的建築遍布世界各地，並往往成為吸引遊客朝聖的賣點。近年不少酒店邀請隈操刀，去年12月在東京銀座便有由這位建築大師與精品酒店之父Ian Schrager攜手打造的奢華酒店開幕，以「交織」為靈感，突出了銀座新舊交融的地方色彩。另外日本奈良縣及愛媛縣亦各有掛着「隈氏建築」旗號的酒店亮相，全是匠心獨運之作，入住時不妨細心感受欣賞！

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東京：交織概念 特色客房

高端酒店品牌EDITION早前於東京銀座開設旗下日本第2間酒店The Tokyo EDITION, Ginza，酒店外部覆蓋着金屬網格，跟隈研吾提出的「交織」概念相呼應。酒店樓高14層（另地庫一層），共有86間客房，當中10間為套房，面積由41平方米起，跟銀座其他酒店相比可算十分寬敞。房內配有實心胡桃木地板和牆壁，及由石灰華與米色皮革製成的訂製家具，既符合隈擅用天然物料的特色，同時融入他得意的柔和圓形設計。而位於13樓的閣樓套房面積更達115平方米，配有開放式起居室和用餐區，以及儲備充足的食品儲藏室和廚房，就算多人入住都寫意舒適。酒店的4個餐飲場所亦是焦點所在，位於14 樓有小酒館Sophie at EDITION，採用東京味噌店和銀座蜂蜜店等供應的當地食材炮製多款料理，晚餐時段可提供多人共享的全套菜單，包括烤全雞配時令蔬菜和馬賽魚湯。另外2樓有日本首間以賓治酒（Punch）為主題的雞尾酒吧Punch Room，頂層則有銀座首間天然酒酒吧The Roof等，為用餐帶來多種享受。房價（兩人1房）每晚¥117,600起（約HK$6,233）。

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奈良：知事公舍 夢幻改造

作為日本著名古都的奈良市，去年亦有由隈研吾設計的全新酒店「紫翠Luxury Collection Hotel奈良」登場。酒店位於風景優美的奈良公園西面，隈研吾以「傳統與現代相結合」的理念來設計，在約30,000平方米的空間內有8幢建築，焦點要數於大正時期建造、前奈良縣知事公舍改建而成的酒店主樓，住客可入內參觀昭和天皇簽署《三藩市和約批准書》的認證室。另一重點是新建的住宿大樓，共有43間客房，包括8間套房，全部均附有溫泉風呂，當中最頂級的總統套房面積達98平方米，無論身處房內任何角落，都可透過落地窗眺望庭園。不容錯過的還有酒店兩間餐廳，其一是位於主樓的翠葉，餐廳使用奈良當地食材炮製日法結合的創意料理，可邊食邊欣賞對出的日式庭園四季風景。另一間是壽司店兼酒吧正倉，僅提供8個吧枱座位，在此空間內可享用融合了奈良歷史的壽司套餐。酒店設施還包含附設露天溫泉浴池的水療中心SUI Spa、24小時健身室及茶室等，為住客帶來身心治愈時光。房價（兩人1房）每晚¥77,164起（約HK$4,090）。

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愛媛：環保之選 零碳體驗

擁有豐富地下水、被譽為「水之都」的愛媛縣西條市，於上年有由隈研吾設計的日本首間零碳酒店ITOMACHI HOTEL 0開張。酒店總面積約3,000平方米，設有南、北、東三幢建築，提供57間客房，共分為兩種房型，其中Hotel房型布置舒適兼功能齊全，另一款則是附有露天風呂溫泉的Villa房型。酒店建築外形簡約，微斜的屋頂鋪滿太陽能板，並安裝了隔熱性較好的雙層玻璃，裝潢也多以環保材質打造，透過「節能」與「產能」的設計，使建築實際總用電量為0。隈研吾特別以西條市的自然景色為靈感，例如相連的屋頂象徵石錘山的連綿山脈，中庭的水池則令人聯想到該市的內木噴泉。而酒店的室內設計和景觀設計由Dugout Architects負責，同樣將地道自然元素融入其中，如空間內大量採用愛媛縣礦石伊予青石的淡雅綠色。酒店餐廳和咖啡室的菜式使用當地時令蔬菜和水果製作，亦有附設廚房的共用空間供長期住客使用，住客也可參加酒店推出的文化手作課程。房價（兩人1房）每晚每位¥6,160起（約HK$326）。