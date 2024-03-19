蔡思韵日本旅行泵脹　得戚做老師下次教劉俊謙滑雪

藝人劉俊謙與女友蔡思韵、歌手林奕匡與老婆李靄璣兩對甜蜜Couple，今日（19日）現身淺水灣The Pulse舉行的BVLGARI Mediterranea高級珠寶及高級腕錶系列新品發布會，李靄璣早前宣布懷孕，與懷第3胎的倪晨曦同場，兩位大肚婆趁機互相交流育兒心得。同場還有名模樂基兒、Amanda S.和馬詩慧、以及林愷鈴和蔡穎恩等，各人身上佩戴着BVLGARI名貴珠寶和腕錶，閃爆全場。

蔡思韵穿黑色Tube Dress現身，向來偏瘦身材，但今日變得圓潤，自爆剛去完日本滑雪，笑言可能放肆吃胖了，不敢上榜，今次與大班朋友一同旅行，男友沒有同行，好享受與朋友的時光，證明絕非有異性無人性的人。第一次滑雪，以為自己會跌得好厲害，幸沒有想像中嚴重，己準備下個雪季再出發，她說：「男友唔識滑雪，我就識咗，不過佢有運動細胞，佢讀體藝又係泳隊，下個雪季帶埋佢去，我做老師威番次。」

提到身材發福上圍有否升cup？她笑指沒有，男友日日見面，也不覺她身材有別，但不怕被男友取笑肥胖，笑言：「唔介意隨便講。」今日與男友同場工作，寓工作於拍拖更Sweet？她表示實情在後台各有各忙，沒有時間合照和交流。他透露五月才開工，下月將飛羅馬工作，之後再轉飛英國旅行，男友繼續冇份，因為要留港工作。

劉俊謙就透露有4部電影同期上映，包括《九龍城寨.圍城》、《贖夢》，台灣的《我在這裡等你》和《誰是被害者》第二季，他不擔心角色混淆，每個角色都好獨特，在《九》中他角色似漫畫人物。提到女友認叻可以教他滑雪，本身運動型的他，講笑會先找正統教練教幾堂才出發，但不敢質疑女友，對於女友為食變肥，他反而讚女友好Fit，笑言學識說話藝術，否則便跪玻璃。指女友經常做運動，但甚少一起到健身室，因女友怕變大隻，但他就希望變大隻仔。

林奕匡（Phil）和太太李靄璣（Rikko）手拖手到場，Phil更咀嘴老婆，相當恩愛。Rikko懷有4個月身孕，透露近日肚皮迅速長大，暫時未知仔定女，預計5至6個月後才知道，他講笑說老公家族遺傳男性基因，20個小朋友中，18個都是仔，自言生仔生女都冇所謂，由於老公讀科學出生對基因有研究，故要看看家族基因是否真的這樣強大。Phil笑言：「男精子跑得快些，女精子就壽命長些。」Rikko表示之前完成開畫畫心願及獲得司儀獎，人生道路上獲得肯定，現階段好想做媽媽，所以BB來臨在最好時刻。她覺得做媽媽必須經過深思熟慮，心智成熟，經濟考量等各方面考慮，並大晒恩愛，讚老公令她好有安全感，她說：「佢一向好學，有問題立即搵資料，將來絕對係一個盡責爸爸，又好寵我，每次產檢都陪我，又提我事事小心。」懷孕期間沒有任何不適，意外地解決了失眠問題，她的父母和老爺奶奶下月會陸續來港照顧她直至生產。Phil表示有意為BB來臨作一首歌作紀念，紀錄自己將為人父的心情，但就未必會公開。