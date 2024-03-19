樂基兒谷胸上陣最Sexy　爆兒子只愛運動冇表演欲

名模樂基兒、Amanda S.和馬詩慧今日（19日）出席珠寶活動，樂基兒一襲低胸裝，十分性感，提到近日工作排得密密麻麻，將會留港直至四月初，兒子現年4歲，正在峇里上學，復活節假期將會再來港會合她慶祝，兒子已長大不少，知道媽媽要工作，沒有不捨得她。早前她與琦琦、周汶錡和馬詩慧等名模好友合體拍攝時尚封面，感覺好久沒有一起工作，笑言琦琦和馬詩慧的女兒已經是模特兒，指兒子就沒有表演欲，只愛運動，希望培養他體育方面。

同場的倪晨曦早前宣布懷有6個月身孕，本身育有兩子，透露今胎並非計劃內，不過懷孕也是開心事，她並沒有追女計劃，認為仔女也沒有所謂：「其實我有醫生信知道BB性別，但我一直放喺屋企唔拆住，或者下個月才拆開睇。」自從公布懷孕後，身邊朋友都戥她開心，大部分朋友都想她生女，她笑言三兄弟都幾好，第一胎是順產，今胎暫未決定順產與否。早前她到時裝周工作，初時也擔心體力未能應付，但發覺好享受工作，而且需要體力有限，反觀在家要照顧兩子，反而冇時間休息，會更加疲倦。提到初懷孕時沒有妊娠反應，懷第三胎已不緊張，心情很輕鬆。她說大仔好搞笑，看到他肚皮脹卜卜便問他是否有BB：「大仔仲同我講佢想要兩個弟弟。」現場與Rikko分享育兒心得，最緊要放鬆心情，認為新手父母難免緊張。

而林愷鈴佩戴名貴首飾上身，感覺自己似公主，笑言要找個男朋友對待自己像公主一樣，但暫時未找到。透露將向唱作歌手出發，正籌備推出新歌，近日忙於拍MV：「以前成日幫人拍MV，今次自己第一次為新歌做MV女主角。（做跳唱歌手？）跳唔到，手腳唔協調。」