東冲有料到：最緊要夠平

於Silom路難得一見的露天居酒屋，集合了價錢相宜及就腳兩大優點，生意十分旺場。（胡慧冲提供）

即將迎來復活節假期，再加上泰國潑水節的到臨，相信屆時有很多人前往泰國曼谷旅行。想於來一趟食和住均「平、靚、正」的行程，其實有不少選擇！

位於Silom路的Silom Plaza數年前開設了一間「高處未算高」的天台餐廳，雖然高度未夠突出，仍深受西方旅客歡迎，即使未到下午5點的營業時間已有很多捧場客慕名前來，原因莫過於消費低卻環境好。

餐廳隸屬於同建築內名為Heaven的酒店，其面積約300多平方呎的客房只需千多銖便有交易，雖然沒有泳池及水療中心，但整體屬三星質素，「夠平」的前提下，吸引不少短途旅客入住兩、三晚，所以經常爆滿。

經營該酒店的集團仍有其他搞作，於酒店門外開設了一間居酒屋，其露天的設計在Silom路可謂難得一見，並集合了價錢相宜及就腳兩大優點，於本月底前光顧更享有7折優惠。三五知己到來邊把酒言歡、邊享用日式串燒及刺身，確係相當快活。由於消費不高，眼見吸引不少本地客前來幫襯。這間居酒屋距離BTS Chong Nonsi站僅數分數步程，既有地利，再加上性價比夠高，令店舖享有不俗口碑，生意十分旺場。追求「平、靚、正」的朋友，此店會是不錯的選擇。

胡慧冲