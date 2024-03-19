細摺手機抵港　女士防曬神器？

HUAWEI最近於內地推出全新摺芒手機Pocket 2，水貨日前正式到港。新機採用「細摺」設計，內置玄武水滴鉸鏈，有助消减縫隙，摺疊時厚度僅15.3mm，攤開是一個6.94吋FHD+柔性OLED屏幕⁠，峰值亮度達2,200nits，並擁有1至120Hz LTPO自適應刷新率及300Hz 觸控採用率。外置圓屏則有1.15吋，可顯示時鐘、頭像及推播訊息，仲可用於自拍取景。

新機仲有唔少特異功能，最特別是檢查到紫外線强度，仲再為用戶作防曬及深層黑斑檢測，有無被太陽曬燶一睇就知。另外它還支援雙向北斗衞星，無地面訊時也能與外界保持聯繫 ; 又可隔空操控屏幕，上下揮手就能滑動網頁。其他配套包括Kirin 9000s處理器、12GB RAM、最高1TB ROM、5,000萬像素四鏡頭及66W有線快充4,520mAh電池等。水貨有齊大溪地灰、洛可可白、芋紫及雅黑四色。

同場加映︰閃亮中階機

以上手機賣相咁特別，同期推出的Nothing Phone (2a)亦是Sell樣，沿用家族式半透視式排線設計，機背特設三盞Glyph燈帶，當來電、充電時都有特殊燈光，仲可自訂閃爍及聲音效果，玩味十足！此機另擁有6.7吋120Hz高刷新率AMOLED屏幕，屏佔比高達91.65%，加上5,000萬像素雙後置相機、Dimensity 7200 Pro處理器、5,000mAH電池及IP54防水防塵，規格唔失禮。