汪小菲被控違反個資首上庭　大S被傳召缺席聆訊

台灣女星大S（徐熙媛）和前夫汪小菲2021年離婚後，官司沒完沒了，汪小菲2021年在社交平台貼出與大S的調解筆錄，因資料上有大S家的相關個資，被對方依違反個人資料保護而起訴，原本今日（19日）於台北地方法院首次開庭，並傳喚兩人出庭，不過大S並沒有現身，有傳媒向大S經理人問及此時，對方表示：「大S不會親自出庭。」至於汪小菲現身上庭，則否認控罪，並反擊稱大S離婚前用其信用卡花費過千萬買禮物寄往韓國，離婚後又持續買奢侈品，他一怒之下才公開調解筆錄，並沒有留意內容含有對方個人資料。

此外，汪小菲安排內地保姆小楊阿姨於台灣照顧子女多年，更不時與對方齊齊開直播，令小楊人氣不弱。近日小楊直播帶貨賣汪小菲家的酸辣粉，讓不少網民批評「S身邊出現了一群吸血鬼」。直播時小楊對網友提問有問必答，還誇讚汪小菲是一個很好的老闆，遇到有人留言問有關大S與汪小菲問題時，小楊表示：「家人們不要這樣講，兩邊都是我的家人，請不要亂評論，我是個實實在在農村人，我閒暇的時間想給家人賺點零用錢，我感覺我這樣沒有錯，你們不要亂噴我好不好？」網傳小楊年薪高達30多萬人民幣，現在卻開始直播賺外快，讓不少網民狠批：「無底線！找各種人蹭大S流量」、「大S和孩子是流量密碼」、「怎麼又來了，放過S一家吧」。