Edan唔認教壞隊友　Jer親回網上溝女出事：下次小心啲！

男團MIRROR 6位名成員姜濤、Edan、Jer、Alton、Anson Kong（AK）及Lokman，完成兩場英國巡唱後，由倫敦飛返香港，今日（19日）傍晚步出離境的VIP特別通道，現場有12位保安維持秩序外，還有數十名Edan及逾百姜濤的粉絲，齊齊拉起橫額，列隊歡迎，6人分3小隊坐車離開，其中姜濤最與眾不同，可獨坐一部車，帶住5篋行李回家。

「溝女二人組」Jer及Edan壓軸齊現身，曾被爆有𥄫女癮及遭揭瀏覽港產AV女優素海霖社交網的Edan，指有教壞隊友之嫌。Edan抗議謂：「咩教壞呀，平時係你哋（傳媒）教壞我。」再問Jer可有被教壞？Jer則說：「佢都壞，不過佢ok嘅。（係咪網上溝女？）下次小心啲，真係。」Jer被取笑學藝不精時，Edan又抗議：「一單還一單，唔好咩都加我個名落去，我ok，但唔關我事。（點睇件事？）好似倫敦同曼城，乜都睇唔到。」再問Jer網上溝女被踢爆可感尷尬？戴住口罩都覺得他表情無奈：「好小事，下次小心啲，唔再亂講嘢。（夠膽再玩？）唔敢亂講嘢，多謝。」

而比Jer及Edan早一步現身的姜濤，被問到Edan被指教壞隊友，他先呆了秒才九唔搭八謂：「唔關事，多謝，（有冇教壞你？）我冇留意呢件事，係好遲喺飛機上先知。」AK、Alton及Lokman打頭陣現身，AK表示同行的家人早一班機回家，而開騷後有睇球賽及郊遊，談及有歌迷指巡唱表演時間縮短，Lokman就覺得每站有所不同，會有小小改變，承諾下次會做得更好。對於有網友指Edan教壞隊友，Lokman話：「唔關事，唔教都壞，有幾壞就下次講你知。」