張曦雯濕身透Bra色誘馬德鐘　葉蒨文超低胸登場

無綫花旦張曦雯（Kelly）於無綫劇集《再見．枕邊人》為挽回男友馬德鐘，不惜買醉兼淋雨玩濕身，再度使出「心機女」招數，Kelly身穿白色恤衫並透出內裡的白色bra，大玩濕身誘惑兼撒嬌賣慘！Kelly透露拍攝該場戲份，事前確有飲酒以便進入狀態，實行「假戲真做」：「賣醉仲要夾硬出去淋雨，呢個都係朱善美嘅必殺技。拍攝時鏡頭係由頭pan到落腳，雖然只得短短兩秒，外面亦有件衫唔係最性感，但我好少演seduce（誘惑人）嘅情節，對我嚟講係有少少尷尬，所以嗰場戲有飲酒壯膽，因為我個狀況係醉醉地，我飲酒都好make sense，可以畀到個feel。」

而劇中演富家女的葉蒨文亦首度登場，穿上超低胸造型晒完美體態，她受訪時透露沒有刻意為演出瘦身，亦沒有戒口，更有吃宵夜：「從來唔會控制自己食量，所以體重經常喺47至55 KG徘徊，變化取決於嗰排工作量同埋壓力。」坦承並非瘦身不瘦胸的人，認為演員僅應該對角色作出身體變化，而非以貪靚為大前提：「我係一個演員，不是美容KOL，亦唔係偶像派，我嘅身形只會服務角色，如果角色需要，先會特登去增肌或者減脂，如果套劇冇特別要求我keep身形，只要體重喺合理範圍內、唔影響我塑造角色呈現出嚟嘅形象，肥與瘦對我嚟講唔係好重要。」