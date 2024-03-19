李佳赴加國登台差啲上唔到飛機　被發現簽證有問題

《中年好聲音》羅啟豪與李佳日前出發前往溫哥華登台，為當地一個歷史悠久的華人善團擔任籌款晚宴表演嘉賓，該活動至今已舉辦第47屆，爲當地新移民適應及融入社會的計劃籌募經費，多年來亦邀請過多位香港藝人前往參與，包括天王郭富城、鄭伊健等，首次到加拿大的李佳對於今年有份參與其中感到榮幸，而羅啟豪則覺得能參與慈善非常感恩。不過二人出發前卻發生了小插曲，差點令李佳未能上機。

據悉二人當日預備乘早上九時航班前往溫哥華，獲大批歌迷到機場送機為二人打氣，而正當李佳到櫃位辦理登機手續時，航空公司職員竟向她指其入境簽證有問題，故未能讓她登機，李佳説：「我兩個月前已經申請好入境簽證，仲收到電郵確認，去到櫃位聽到職員咁講真係嚇一跳，因為主辦單位安排好晒，我作為表演嘉賓出席唔到，一定會為對方帶嚟好大影響！」她表示經再三追問下，職員替她致電加拿大有關部門確認，後來才發現「搞錯咗」，最終可順利登機，笑言有驚無險。

至於兩星期前才於拉斯維加斯登台返港的羅啟豪，被問到再次搭長途機會否辛苦？他説：「唔怕呀，有工作就好開心！」他指能與拍檔李佳齊齊登台固然開心，加上他以往在美國讀書時，會經常走到加拿大探親，因此對加拿大有一份親切感，今次可藉著工作順道到當地遊覽一番十分高興。