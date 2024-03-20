星玄｜肖馬林明禎「胸」襲米蘭　猛男攬實貼身保護

今日係3月20日，農曆二月十一，宜祭祀、出行、嫁娶，今日最旺嘅生肖就係馬，財運呈上升之勢，宜趁機做理財規劃。「馬國女神」林明禎就係屬馬，近年來港發展嘅佢，工作接唔停，相信搵埋都有唔少，財運一流嘅明禎BB，早前被問到會唔會喺香港榮升做業主，佢就話喺住方面嘅要求愈來愈高，仲話會趁住依家樓市下行，會好好把握機會上車，相信明禎BB可以食住個勢，搵到心水「升呢」做業主。

上個月林明禎就去咗米蘭出席時裝周，並喺當地為各大品牌拍攝靚相，着住黑色Bra Top單肩透視裙嘅佢，性感得嚟又充滿女人味。不過每次影完相後就會見到一個猛男衝過嚟將林明禎擁入懷，一度令網友誤會係「護花使者」，但睇真啲原來係林明禎嘅細佬。

今日嘅幸運星就係處女座，財運好到極，趁機多做好事，活得有意義。劉佩玥（Moon）就係處女座，單身咗一排嘅Moon就笑住咁講依家想同錢拍拖，又話30歲後冇再想鍾意嘅類型，而係希望搵到可以溝通嘅男仔，只因有時候佢講嘢對方唔係好明，講講吓就會飛咗去宇宙，如果有個人捉番佢咁就最好喇，如果揀男朋友真係揀唔啱，就不如學Moon咁講同錢拍拖，橫掂呢排財運咁強。