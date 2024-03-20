【是日通勝】

農曆二月十一

甲辰年 丁卯月 癸未日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、嫁娶

忌：詞訟、針灸、乘船

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：09、27、16

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：思路清晰，做事態度認真踏實，臨危不亂。

金牛座：錢財乃身外物，勿因金錢損失而迷失自己。

雙子座：愛情運急升，主動示好可望打動心儀對象。

巨蟹座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

獅子座：感情關係要用心經營，今天是時候行動了！

處女座：財運好到極，趁機多做好事，活得有意義！

天秤座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

天蠍座：財運不錯，但不能心存僥倖，要付出努力。

人馬座：爭取人情資本有着數，可給事業帶來機遇。

山羊座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

水瓶座：工作表現可圈可點，勿因別人誇讚而自滿。

雙魚座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

【生肖運程】

相沖生肖：牛

旺弱指數：（升）馬 財運旺

（跌）牛 人緣差

鼠：疑心重易觸怒伴侶，要尊重對方私隱。

牛：是日沖煞，人緣不佳，工作表現退步。

虎：工作運上升，做事快靚正，毋懼競爭。

兔：財運稍遜，處理借貸事宜不能太輕率。

龍：人緣好，能發揮合作精神，有利事業。

蛇：精神不振，工作壓力大，要懂得釋放。

馬：財運呈上升之勢，宜趁機做理財規劃。

羊：職場競爭相當劇烈，可視作一種磨練。

猴：運勢向好，理財策略大可以進取一點。

雞：感受到另一半的細心體貼，甜在心頭。

狗：偷懶心態要不得，別妄想能不勞而獲。

豬：健康要緊，感覺累了就應該好好休息。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

龍年工作開運

新春過後已有一個多月，相信大家都已收拾心情，重新開始拚搏了吧？上班族每天營營役役，當然希望年年工作順遂，祈求升職加薪、減少是非，在職場上大展拳腳。趁着仍在龍年的第一季，不妨把握機會加強工作運，再配合簡單的擺設，工作表現自然可以提升了。

2024甲辰龍年的文昌星飛臨西北，文昌屬木，而綠色及「4」字均代表木，所以最適宜擺放四支水養富貴竹來催旺，也適合多見綠色及藍色。如果書房或睡房位處西北，房內的床單、被鋪或其他布藝用品，不妨多選用綠色、藍色或間條圖案來加強力量，書桌若能位處西北亦佳，同樣有正面作用。其他綠色物品、文昌塔或筆座等皆可助旺文昌星，有利考試、進修及創作表現。

另外，之前的文章有提及，2024甲辰龍年九運中力量最強的財星飛臨西南方，不妨放置一盆多果實的植物或泥種大葉盆景，催旺財星，有助工作及事業發展。

辦公室或網上的是非言論，往往令人感到煩擾，工作也難以順心，龍年的是非星飛臨中宮，即房子的中央一帶，避免放置水種植物或魚缸，亦可在中宮之處多用紅色物品，或擺放一盞紅燈，並長期亮着，有助降低是非星力量。