姜濤再衝「百大帥哥」　網民圍攻唔知醜

本年度「全球百大帥哥」排行榜入圍名單出爐！男團MIRROR有6位成員角逐，包括人氣最旺的「姜神」組合，反而早前在演唱會上狂晒巨胸的「大表波」Stanley冇份，難怪身形變幻莫測的姜濤遭網民插爆，狠問知否醜字點寫，言詞尖酸刻薄。

去年有4位MIRROR成員躋身「百大帥哥」，包括排名第3的姜濤、第18的副隊長Anson Kong、第39的Anson Lo及第72的Edan，今年4子聯同隊友Jer及Jeremy入圍，但剛於演唱會上展露爆肌Body的Stanley卻冇份，令不少粉絲跌眼鏡！去年揮低全港男神的姜濤，今年能否冧莊還是未知數，但網民已急不及待潑冷水：「畀錢甚麼都可以啦！」、「只要自己不尷尬……」、「知唔知個醜字點樣寫？」與他拗手瓜的還有英國男神羅拔柏迪臣、畢彼特、內地歌手張藝興、韓國男團TXT隊長崔秀彬、球星C朗拿度和美斯等。

蔚雨芯菊梓喬爭「美女榜」

「百大美女」方面，爭入榜的本地藝人有「魔鬼胸」蔚雨芯、歌手菊梓喬及《全民造星IV》的何洛瑤（Sica），對手包括韓團BLACK PINK成員Jisoo和Jennie、金像影后查理絲花朗及內地歌手宋雨琦等。

而向來惹火的「姜糖」又爆是非，有移英的元祖級「姜糖」拍片剖白追星一年半後「脫粉」的因由，自言曾任姜濤後援會幹事，狠批他一直沒進步，在演唱會忘詞、走音兼忘記舞步。一番言論引來「姜糖」圍插，斥拍片者出賣人格、傷害喜歡過的人賺Hit Rate；亦有人護駕指她只是講出個人感受，兩幫網民爆發罵戰。

Edan唔認教壞隊友

至於MIRROR早前完成英國演唱會後，成員近日分頭返港，當中Anson Lo於昨晨（19日）7時許抵港，半百「神徒」冒雨接機。他透露飛往巴黎拍MV，順道遊覽購物：「拍咗三十幾個鐘。（返嚟要即刻開工？）可以返屋企梳洗吓，休息一陣先。」又笑言回程太累，未有時間如去程般食足6餐。姜濤、Edan、Jer、Alton、Anson Kong與Lokman則於昨日傍晚返抵，當中「溝女二人組」Jer及Edan壓軸現身，曾被揭瀏覽港產AV女優素海霖社交網的Edan，被指有教壞Jer之嫌，他搞笑抗議：「咩教壞呀！平時係你哋教壞我。」問Jer可有被教壞？他笑說：「佢都壞，不過佢OK嘅。（被爆網上溝女好尷尬？）好小事，下次小心啲，唔再亂講嘢。」