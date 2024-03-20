容祖兒負傷出發東南亞拍綜藝　高海寧驚喜現身

容祖兒與Twins先後於新加坡及馬來西亞拍攝綜藝節目，雖然容祖兒帶傷上陣，但依然狀態十足，更與Twins齊齊搵好嘢食，大快朵頤，至於剛奪「最佳女配角」的高海寧擔任嘉賓，就給網民帶來驚喜。

英皇藝人容祖兒（Joey）、Twins日前出發到新加坡為內地影視平台及英皇娛樂聯合出品的閨蜜旅行綜藝節目《因為是朋友呀》第二輯拍攝，節目圍繞女性間的真摯友情，旅途中分享生活及人生感悟。上一季節目請來謝霆鋒、關智斌助陣，今次就找來近期人氣甚高的高海寧擔任嘉賓，眾人先於檳城會合拍攝，之後會再到泰國芭堤雅取景。

阿嬌被讚依然靚女

Joey日前出發時於機場坐着有轆的行李箱，事後她於社交網Po片及留言：「我同自己講嚟緊呢幾日當係放假，阿哥（膝頭哥）呢兩日痛，所以唔想行路。」據知Joey膝痛是因為跳舞受傷所致，不過去到新加坡時，Joey就換上黃色吊帶裙及長靴拍攝，相當醒神。拍攝時她與Twins到美食廣場的海南雞飯、叻沙檔覓食，被不少網民偶遇，Joey被指又高又瘦，而阿嬌則獲讚依舊靚女。

之後3人與高海寧在檳城泳池邊拍攝，言談甚歡，雖然高Ling現時正忙於拍攝無綫新劇《武林》，間不中亦要到杭州為內地綜藝節目《無限超越班2》錄製，舟車勞頓，但拍攝時穿着露肩裝的她狀態十足，不少網民都話愈來愈喜歡她。