奇雲高士拿回歸西部世界誓要再奪奧斯卡

荷里活男星奇雲高士拿（Kevin Costner）演而優則導，1990年他憑住導演處男作《與狼共舞》（Dances with Wolves）連奪當年《奧斯卡金像獎》最佳電影及導演，事隔30多年奇雲捲土重來 再次執導他的「拿手好戲」-西部片，他於新片《Horizon: An American Saga》身兼數職，編、導演兼任監製。影片將於今年6月及8月暑假分兩集上映，外界睇好他有望繼《與狼共舞》後再次在奧斯卡爭獎。

奇雲對於今次回歸「西部世界」而信心十足，他受訪時多謝上帝保祐：「我非常滿意自己嘅生活因為上帝准許我將呢兩套電影完成。我意思係，拍攝時我可能會被雷電劈中，冇人知會發生咩事？至少我回到西部世界，並完成作品。」

據知奇雲高士拿為了今次為了投資這部電影而按了位於聖芭芭拉10公頃的牧場大宅，不過奇雲亦有回報，由於他於片中身兼數職，他估計共收2,400萬美元（約2億港元）拍攝此片。雖然今次賭鋪大，但有指他極有信心影片上映時會狂賺。

奇雲拍「西部片」往績彪炳，他主演的4部西部片合共的北美累積票房高達5.51億美元（約43億港元），其中《與狼共舞》票房最好北美累積票房高達1.8億美元（約14億港元），成為影史上最高票房西部片明星。

除了「西部片」之外，奇雲高士拿亦擅拍「體育電影」，其中包括大獲好評的棒球電影《幻夢成真》（Field of Dreams）。