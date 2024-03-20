愛回家︱Lincoln滕麗名變最強CP　被讚型過宋江

前天堂鳥成員Lincoln（許俊豪）化身韓劇《與惡魔有約》中的宋江客串高收視處境劇《愛．回家之開心速遞》，與「熊尚善」滕麗名（阿滕）交易，以換取創作靈感。而Lincoln對角色相當用心，除在社交網甫文外，更自行剪輯宣傳片，造型跟《與》劇中女主角韓星金裕貞近乎一模一樣的阿滕成「一集性最強CP」。

Lincoln接受訪問時表示為再《回家》而高興，可跟阿滕再續前緣：「我第一次參與《愛．回家》都係因為佢（阿滕）個角色幻想我出嚟，同埋呢次我係以一個特別嘅角色出現去滿足佢角色所有嘅欲望，現場滕姐同導演都有一直去討論、研究點樣去做好呢集，佢哋亦都幫助我喺演繹上點樣玩會好啲，亦好感謝成個劇組體諒我當時啱啱做完十字韌帶手術，有小小行動不便嘅狀況下錫住我，所有嘢都可以好順利及安全下拍攝完成。」他更期待再有第三次機會入《愛》劇組，除客串或者變成長演一個角色就更好。

他憶述當日拍攝廠景時，發現不少未到場次的演員一早已入廠，其實才發覺原來當日正是阿滕的生日月，故全組演員齊為她慶生，他大讚：「成件事令我感覺到真係好sweet，好窩心好似一家人咁，我都慶幸自己有份參與賀滕姐生日。」問到他覺得其韓仔造型是否比宋江更型，Lincoln避重就輕說：「呢個問題好難答。」不過論跟阿滕的「CP度」，他就覺得：「梗係袁文傑飾演嘅『潮偉』啦，我只係滕姐幻象出嚟嘅第三者之嘛，當我唔存在都得嘅。」

至於之前劇接劇，但為何近日較少曝光，他澄清其實拍攝《廉政行動2024》及《執法者們》中，且尚有多齣劇未出街，故相信稍後將在電視上「老是常出垷」。