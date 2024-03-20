經典卡通片集《大力水手》宣布開拍真人版電影　多位港星都演過

美國經典卡通片集《大力水手》（Popeye）是不少港人的「集體回憶」，而近日美國有兩間電影公司將合作開拍真人版電影。

據知影片將會是一部高成本的大製作，暫時未公布故事及選角方面。曾撰寫HBO黑幫劇《人在江湖》（The Sopranos）的編劇Michael Caleo將撰寫劇本。 今次已非首次開拍真人版《大力水手》，早於1980年導演羅拔艾特曼（Robert Altman）開拍過，並由已故諧星羅賓威廉斯（Robin Willams）飾演Popeye，女星Shelley Duvall飾演Popeye女友奧莉芙。不過影片上映時慘遭劣評。

除了「荷里活版」之外，《大力水手》亦多次被香港電影人「借屍還魂」於港片中出現，1981年就出現過一部名為《大力小水手》的電影，已故男星韓國材與喬宏分別飾演Popeye與反派布魯圖。而1977年經典Cult片《李三腳威震地獄門》亦出現Popeye，角色由曾志偉飾演。當然不得不提1998年的《戇豆豆追女仔》 ，影片將戇豆先生與大力水手Crossover，梁漢文以Popeye造型出現，同樣一食「大力菜」就會變大隻佬，依家睇番都覺尷尬！