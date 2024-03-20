【簡潔生活學】廚房重地　閒人免進？

如果一家之「煮」是太太/母親們，廚房自然成為她的重地，甚至「堡壘」，絕少會讓其他人「入侵」。正因如此，通常在執拾廚房時，其他家庭成員都不想參與，即使想幫都不知從何入手。

廚房雖小，但物品量多加上使用率高，若果只有她們獨自整理實在很吃力，但怎樣才可平衡「權利」和「義務」？即是擁有廚房的主權但又可讓家人乖乖主動執拾，減輕整理負擔？

首先，要讓每個人明白，在家庭角色上，太太/母親們雖是廚房的掌舵人，但家務應該分工合作，安排適當位置，除了可以提升效率令家居井井有條，更有助家庭關係更和諧。

若按廚房裏的分布，當然要以最高使用者為主，其次就是一些讓家庭成員都輕易達成的「任務」，簡單一個動作就做到，在不怕麻煩下，才容易成為習慣，例如常用的碗筷餐具，可以放在玻璃櫃、層架或抽屜，只要不用左找右找，廚房也不會輕易被搞亂，又不用每次叫太太或母親幫手找。

其次，多用掛鈎或瀝水架，讓清洗動作變得輕鬆，例如茶杯，每次用後沖沖水或掛起便完成清潔，簡單做到，主婦們便不用幫忙收拾及清洗，慳時間和精神。

要養成「用後即收好」的習慣，需要時間培養，不過，有些人卻總是忘記的話，不妨採用一個「賞罰機制」，例如：每次忘了收拾，便放5至10元入錢箱做購物基金，又或者欠執拾3次便要請食飯或洗廁所等等，以遊戲性質為大前提，不要過於有壓力，希望大家抱以建立美好環境、和睦家庭關係為目標，才是整理收納的精髓所在。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

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