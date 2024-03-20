大S發炮反擊汪小菲　連環爆家暴偷食：十年婚姻二死一重傷！

台灣女星大S（徐熙媛）與汪小菲對簿公堂，汪小菲上庭時指控大S離婚前使用其信用卡買禮物寄往韓國，又大爆她花費驚人，今日（20日）就輪到大S發聲明反擊。大S表示針對汪小菲在庭上不實且浮誇的惡意抹黑言論，作出嚴正聲明：「婚內出軌的是你不是我。離婚後我確實為了洩憤刷了你幾次卡，但這是你自己簽字允許的，重點是我並沒有刷你的卡買任何東西給我先生。」

大S更連環爆料，力數汪小菲當時曾對她及小S動武：「張蘭造謠黑人因跟你政治理念不同而毆打你，事實是：你喝多動手推倒我妹妹，我大着肚子阻止也被你推倒在地，你抄起哈利波特金裝版砸向我，黑人出手固定你停止傷害我，他並沒有毆打你。」又指：「我收到大量你婚內跟各個不同的女性不堪入目的照片，深受打擊！才知為何你總急着兩地飛。張蘭勸我不要離婚，我把你早已出軌的事實告知她，她向我保證絕無此事，隔天她和張穎穎的合照和對鍊出現在各大媒體，被打臉後她矢口否認早已認識張穎穎並不斷羞辱她，事後你自己公開早已和她交往，她是你的恩人。」

最後大S心碎表示：「十年婚姻二死一重傷，刷卡洩憤這事，現在想來也可笑，因為我借你、付出在你身上的 多更多，刷你的卡，花的卻是我自己辛苦賺來的錢。離婚後你們造謠帶風向讓我被網暴至今，我要感謝你，製造這麼艱難的關卡讓我闖⋯⋯今後，我不再回應關於你們所製造的種種抹黑，全權交給法律和司法。從這一秒起，你是鏡花水月，而我，只走花路。」